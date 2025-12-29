Privatbank M.M. Warburg muss 750.000 Euro Bußgeld zahlen

München, 29. Dez (Reuters) - Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & Co ⁠muss ‍wegen eines Verstoßes gegen die Kapitalvorschriften ein ‌Bußgeld von 750.000 Euro zahlen.

Die Bank ‍habe für das Jahr 2022 verbotenerweise Zinserträge auf ihr zusätzliches Kernkapital (AT1) ausgeschüttet, obwohl sie keinen ‍Gewinn erwirtschaftet hatte, ⁠wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag mitteilte. ‍Das zusätzliche Kernkapital soll eine Bank gegen ⁠Verluste absichern, die Kapitalbasis soll deshalb nicht durch Ausschüttungen geschwächt werden. ‍In ‌Jahren ohne Gewinn darf es deshalb keine AT1-Ausschüttungen geben.

