Russland nennt konkrete Bedingungen für Frieden

Moskau/Kiew/Palm Beach, 30. Dez (Reuters) - Russland hat der Ukraine einen versuchten Angriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin vorgeworfen und eine Änderung seiner Verhandlungsposition angekündigt.

Außenminister Sergej Lawrow sagte ⁠am Montag der Agentur ‍Interfax zufolge, die Ukraine habe am 28. und 29. Dezember die staatliche Residenz des Präsidenten in der Region Nowgorod mit 91 Langstreckendrohnen attackiert. "Derartige ‌rücksichtslose Aktionen werden nicht unbeantwortet bleiben", wurde Lawrow zitiert. Ob sich Putin zu dem Zeitpunkt der angeblichen Attacke dort ‍aufhielt, wurde nicht mitgeteilt.

Die Ukraine wies die Vorwürfe umgehend als Falschinformation zurück. Russland wolle damit den Fortschritt bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und den USA untergraben, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Tatsächlich bereite Russland den Boden für einen Angriff auf ukrainische Regierungsgebäude in Kiew. Er habe zudem bereits mit Bundeskanzler Friedrich Merz über ‍die russischen Vorwürfe gesprochen. Der ukrainische Außenminister Andrij Subiha ⁠schrieb auf der Plattform X, es handele sich um die übliche russische Taktik: "Man beschuldigt die andere Seite für das, was man selbst tut oder plant."

Der außenpolitische Berater des Kreml, ‍Juri Uschakow, erklärte, Putin habe US-Präsident Donald Trump über den Angriff unterrichtet und auch darüber, dass Russland deshalb seine Position in ⁠den Friedensverhandlungen überdenken werde. Trump selbst erklärte später, Putin habe ihm gesagt, seine Residenz sei von der Ukraine angegriffen worden. Darüber sei er sehr verärgert. Auf die Frage, ob es Beweise für einen solchen Angriff gebe, ‍sagte Trump, man werde es herausfinden.

Lawrow nannte ‌zudem Bedingungen für eine Beendigung der Kämpfe. Der Westen müsse sich mit den territorialen Realitäten vor Ort abfinden und verstehen, dass Russland die strategische Initiative in der Ukraine innehabe, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. Eine Einigung setze zudem ein Ende der Nato-Präsenz in der Ukraine voraus. Das Land müsse einen neutralen, bündnisfreien Status annehmen. Lawrow sagte darüber hinaus, die USA unterstützten nun die Auffassung, dass mit dem Auslaufen des Mandats von Präsident Selenskyj Neuwahlen erforderlich seien. Eine Stellungnahme aus Washington hierzu ⁠lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Maxim Rodionov und Yulia Dysa. Geschrieben von Rene Wagner, Olaf Brenner, Ralf Bode und Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)