Sieben Polizisten in Türkei bei Einsatz gegen mutmaßliche IS-Kämpfer verletzt

Yalova, 29. Dez (Reuters) - Bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind am Montag in der Türkei ⁠sieben Polizisten ‍verletzt worden.

Ein Polizeieinsatz gegen die Verdächtigen dauerte an, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters und staatliche ‌Medien berichteten.

In der Provinz Yalova am Marmarameer südlich von Istanbul waren dem Augenzeugen ‍zufolge Schüsse zu hören. Die Polizei hatte dort in der Nacht eine Razzia in einem Haus ausgeführt, in dem die Personen vermutet wurden. Dem Sender NTV zufolge eröffneten die Verdächtigen gegen 3.00 Uhr Ortszeit ‍das Feuer auf die Beamten in ⁠den Außenbezirken der Stadt Yalova. Spezialeinheiten aus der benachbarten Provinz Bursa seien zur Unterstützung an den Ort geschickt worden.

Der ‍staatliche Sender TRT Haber berichtete, die verletzten Polizisten seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden ⁠und befänden sich nicht in einem ernsten Zustand. Die türkische Polizei hatte erst vergangene Woche 115 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen. Diese sollen Anschläge auf Weihnachts- ‍und Neujahrsfeiern im Land ‌geplant haben. Die Dschihadistenmiliz war vor fast einem Jahrzehnt für eine Reihe von Anschlägen auf zivile Ziele in der Türkei verantwortlich gemacht worden. Dazu zählten ein Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul und auf den Hauptflughafen der Stadt, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden.

(Bericht von Umit Bektas, Daren Butler, geschrieben von Myria Mildenberger; redigiert von ⁠Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)