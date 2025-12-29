Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhoch

Das Edelmetall Silber ist zum Wochenauftakt massiv im Preis gefallen. Allerdings hatte der Kurs je Feinunze (31,1 Gramm) zuvor auch erstmals die Marke von 80 US-Dollar durchbrochen.

Zuletzt fiel der Preis für eine Feinunze Silber um deutliche 11,9 Prozent auf 72,08 US-Dollar. Jedoch war der Preis kurz zuvor bis über 83 US-Dollar und damit auf ein Allzeithoch gestiegen. In Euro gerechnet ging es ähnlich stark bergab. Bestätigt sich dieses Minus bis zum Handelsschluss, wäre es der größte Tagesverlust für Silber seit dem ersten Jahr der Pandemie, 2020.

Gold wurde von den drastischen Gewinnmitnahmen bei Silber in Mitleidenschaft gerissen. Hier sank der Unzenpreis zuletzt um 3,62 Prozent auf 4.362 US-Dollar. Beide Metalle haben im Börsenjahr 2025 enorme Rallys hinter sich. Gold legte seit Jahresbeginn um gut 73 Prozent zu, Silber sogar um mehr als 143 Prozent.

Dabei ist die Flucht von Investoren in "sichere Häfen" ein gemeinsamer Treiber beider Edelmetalle. Stützend wirkt auch der Wertverfall des US-Dollars, der Importe für US-Verbraucher teurer macht. Silber insbesondere profitiert aber auch als Industriemetall von einer größeren Nachfrage.

Hype um angeblich knappes Angebot "etwas übertrieben"

Daher legte der Silberpreise in den vergangenen Wochen deutlich stärker zu als der Goldpreis. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Darüber hinaus ist Silber ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten vom Finanzdienstleister China Futures Ltd zeigt sich am Markt ein "Hype um das knappe Angebot am Spotmarkt, der mittlerweile etwas übertrieben" sei, hieß es. "Es ist natürlich, dass vor dem Jahresende Gewinnmitnahmen stattfinden", kommentierte zudem Ricardo Evangelista, Analyst beim Handelshaus Activtrades, das Handelsgeschehen.

(mit Material von dpa-AFX)