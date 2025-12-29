W​e​r​b​u​n​g ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Dezember 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Dezember 2025

 

TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

SONSTIGE TERMINE
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

