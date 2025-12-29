Wichtige Fragen nach Ukraine-Treffen ungeklärt

Moskau/Palm Beach, 29. Dez (Reuters) - Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj bleiben wichtige Probleme auf dem Weg zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine ungelöst. Man sei einem Abkommen viel näher ⁠gekommen, aber es gebe noch ‍offene Fragen, sagte Trump. Keine Einigung gibt es nach Selenskyjs Worten zur Zukunft der von beiden Kriegsparteien beanspruchten Industrieregion Donbass und des größten europäischen Atomkraftwerks Saporischschja. Die Gespräche über eine freie ‌Wirtschaftszone im Donbass liefen weiter, sagte Selenskyj. Russland fordert den Abzug ukrainischer Truppen aus dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Donbass.

Trump und Selenskyj zeigten ‍sich nach ihrem Treffen am Sonntagabend in Florida zuversichtlich. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz sprachen sie von sehr guten Gesprächen, die in der kommenden Woche auf Arbeitsebene fortgesetzt werden sollen. Bei dem Treffen schalteten sich auch europäische Staats- und Regierungschefs zu.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von Fortschritten bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Anfang Januar will er in Paris die Länder einer "Koalition der Willigen" zusammenbringen, um konkrete Beiträge festzulegen. Selenskyj zufolge sieht ‍der Entwurf eines Friedensabkommens US-Sicherheitsgarantien für 15 Jahre vor. Er habe ⁠Trump um Garantien für bis zu 50 Jahre gebeten.

Die Bundesregierung betonte, es liege nun an Russland, den Krieg zu beenden und zu einem gerechten Frieden zu kommen. "Die Ukraine braucht substanzielle, rechtlich wie materielle, Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer", sagte ‍der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille.

Trump hatte unmittelbar vor dem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Während das US-Präsidialamt keine Einzelheiten zu dem Gespräch nannte, sagte der ⁠außenpolitische Berater des Kreml, Juri Uschakow, Trump und Putin seien beide der Ansicht, dass ein von der EU und der Ukraine vorgeschlagener Waffenstillstand den Konflikt nur verlängern würde. Russlands Regierungssprecher Dmitri Peskow kündigte ein baldiges Gespräch zwischen Putin und Trump an. Dagegen sei ein Telefonat zwischen Putin und dem ‍ukrainischen Präsidenten derzeit nicht geplant.

Selenskyj sagte, er wolle ein ‌Referendum über einen Friedensplan abhalten. Voraussetzung dafür sei eine Waffenruhe von mindestens 60 Tagen. Russland zeige, dass es keine Waffenruhe wolle. Er nannte Bedingungen für ein Treffen mit Russland. Dies sei erst möglich, wenn US-Präsident Trump und die europäischen Staats- und Regierungschefs einem von der Ukraine vorgeschlagenen Friedensplan zur Beendigung des russischen Krieges zugestimmt hätten. Zudem hoffe er, dass die Partner der Ukraine vom Moment der Unterzeichnung eines Friedensabkommens an Sicherheitsgarantien geben würden.

Das Treffen von Trump und Selenskyj war mit Spannung erwartet worden. Russland hatte zuvor seine Angriffe auf Ziele in der Ukraine verstärkt. Am Montag meldete Moskau ein weiteres Vorrücken im Donbass. Putin erklärte, alle Ziele in der Ukraine ⁠würden militärisch erreicht, sollte die Regierung in Kiew keine friedliche Lösung des Konflikts anstreben.

(Von Reuters-Büros, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)