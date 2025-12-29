Wahl in Zentralafrikanischer Republik weitgehend friedlich

Bangui, 28. Dez (Reuters) - Die Präsidentschaftswahl in der Zentralafrikanischen Republik ist weitgehend ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Nach dem Schluss der Wahllokale am Sonntagabend dürfte bis ⁠zum 5. ‍Januar bekannt werden, ob sich der Favorit und Amtsinhaber Faustin-Archange Touadera eine dritte Amtszeit gesichert hat. Der 68-jährige Verbündete ‌Russlands hatte 2023 in einem umstrittenen Verfassungsreferendum die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten aufheben lassen. ‍Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist für den 15. Februar eine Stichwahl vorgesehen.

Der Mathematiker Touadera kam 2016 an die Macht, als sich das chronisch instabile Land in einer der schwersten Krisen seiner Geschichte befand. Kritiker werfen ihm vor, ‍eine lebenslange Präsidentschaft anzustreben. Sechs Oppositionskandidaten ⁠waren gegen ihn angetreten, angeführt von den früheren Ministerpräsidenten Anicet-Georges Dologuele und Henri-Marie Dondra. Die größte Oppositionspartei BRDC boykottierte die Wahl, da sie diese ‍für unfair hält. Dologuele erklärte jedoch, es sei wichtig, den Wählern eine Alternative zu bieten.

Bei der ⁠Abstimmung vor vier Jahren hatten Rebellengruppen die Öffnung Hunderter Wahllokale verhindert. Zwar ist die Sicherheitslage nach mehreren Friedensabkommen in diesem Jahr besser, doch die Erfolge gelten als brüchig. Die Rebellen ‍sind nicht vollständig entwaffnet und ‌Übergriffe von Kämpfern aus dem benachbarten Sudan sorgen im Osten für Unsicherheit. Touadera stützt sich bei der Sicherheit auf russische Söldner und ruandische Soldaten. Ein erneuter Sieg Touaderas dürfte die Interessen Russlands stärken: Die Regierung in Moskau hat sich ihre militärische Unterstützung mit dem Zugang zu Rohstoffen wie Gold und Diamanten vergelten lassen. Touadera stellt zudem den Zugriff auf Lithium- und Uranvorkommen in Aussicht.

