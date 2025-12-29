WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 9. Januar 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25 07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25 08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25 15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25 17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR HINWEIS Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25 05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25 16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25 16:00 USA: Jolts, offene Stellen SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25 11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 14:30 USA: Produktivität, Q3/25 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz 09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25 08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25 14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25 16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindikator 01/26 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi