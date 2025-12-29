W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Zeitweise Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Banken

Frankfurt/Main (dpa) - Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. «Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten», teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.

Das könnte dich auch interessieren

EUR/JPY – Bank of Japan macht Ernst
g​n​u​b​r​e​W
24. Dez. · BNP Paribas S.A.
EUR/JPY – Bank of Japan macht Ernst
Friedensgespräche
Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschrittenheute, 09:33 Uhr · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden