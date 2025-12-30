W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Verbio vollendet Jahresendrally mit Sprung über 20-Euro-Marke

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktionäre von Verbio ist 2025 dank einer Jahresendrally doch noch mit hohen Gewinnen zu Ende gegangen. Am Dienstag legten die Aktien nochmals 6,5 Prozent auf 21,20 Euro zu und bauten damit ihr Jahresplus auf mehr als 79 Prozent aus. Dabei hatten sie noch im September auf Jahressicht im Minus gelegen, seitdem hat sich der Kurs aber mehr als verdoppelt. Nun sprangen sie erstmals seit Juni 2024 wieder über die 20-Euro-Marke.

Die Chartexperten der UBS hatten Ende Oktober bereits von einem Befreiungsschlag gesprochen. Nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre sei eine strategische Bodenbildung abgeschlossen worden.

Seitdem produziert der Biokraftstoffhersteller wieder bessere Schlagzeilen, indem im November solide Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt wurden und dann im Dezember ein optimistischer Ausblick abgegeben wurde. Analysten sprachen von einer Wende, die das Unternehmen durchmache./tih/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verbio

Das könnte dich auch interessieren

Bilanz der Einzelwerte
Das waren die Tops und Flops im Dax 2025heute, 14:53 Uhr · dpa-AFX
Dax Logo
Wind- und Solarparkbetreiber
Energiekontor bestätigt Jahresziele - Aktie springt angestern, 14:42 Uhr · dpa-AFX
Energiekontor bestätigt Jahresziele - Aktie springt an
Die Tops und Flops im SDax 2025heute, 15:01 Uhr · dpa-AFX
Schicksalsjahr für den Pharmakonzern
Kann Bayer 2026 das Monsanto-Trauma überwinden?heute, 11:06 Uhr · Reuters
Kann Bayer 2026 das Monsanto-Trauma überwinden?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden