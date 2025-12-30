Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Jahresausklang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres geht es am deutschen Aktienmarkt ruhig zu. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr geschlossen. Viele Anleger bleiben der Börse zwischen den Jahren ohnehin fern. Geringe Handelsumsätze sowie Neugewichtungen zum Jahresende könnten bei der einen oder anderen Aktie aber nochmals für größere Kursausschläge sorgen.

Der Dax notierte am Dienstag wenige Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels praktisch unverändert bei 24.351 Punkten. Mit einem Anstieg von mehr als 22 Prozent dürfte 2025 das beste Dax-Jahr seit 2019 werden. Das deutsche Kursbarometer hat im laufenden Jahr deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Dienstagmorgen um 0,1 Prozent auf 30.409 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, stieg um 0,1 Prozent./edh/jha/