W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Apple auf 'Underweight' - Ziel 230 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Barclays
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Nur wenige deutsche Unternehmen vorne
Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 44gestern, 15:09 Uhr · Reuters
Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 44
SDax-Neuling
Tonies wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Markegestern, 10:28 Uhr · dpa-AFX
Jemand betrachtet Aktienkurse.
Aktien New York Ausblick
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgebengestern, 14:24 Uhr · dpa-AFX
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgeben
Chiphersteller
UBS belässt Nvidia auf "Buy" - Ziel 235 Dollargestern, 13:35 Uhr · dpa-AFX
UBS belässt Nvidia auf "Buy" - Ziel 235 Dollar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden