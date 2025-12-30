Bitkom: KI hat Durchbruch in Deutschland geschafft - Mehr Investitionen 2026

Berlin, 30. Dez (Reuters) - Der Digitalverband Bitkom rechnet im neuen Jahr mit steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in Deutschland und sieht in deren Einsatz eine große Chance für den Standort.

"KI hat in diesem Jahr den Durchbruch in der deutschen ⁠Wirtschaft geschafft", sagte Bitkom-Präsident ‍Ralf Wintergerst am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Mehr als jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) nutze inzwischen KI - fast doppelt so viele wie noch 2024. Knapp jedes zweite Unternehmen plane oder diskutiere zudem den ‌Einsatz. "Der Trend ist eindeutig und damit werden die Investitionen in KI auch 2026 deutlich anziehen." Einer Bitkom-Studie zufolge wollen 29 Prozent der Unternehmen ihre KI-Investitionen erhöhen.

"Aber ‍nicht nur die Unternehmen nehmen für den KI-Einsatz Geld in die Hand", sagte der Bitkom-Präsident. "Auch in die Infrastruktur wird kräftig investiert, etwa in den Ausbau von Rechenzentren." Aktuell machten Rechenzentren für KI rund 15 Prozent der gesamten, in Deutschland installierten Rechenleistung aus. Bis 2030 sollen sich diese KI-Kapazitäten vervierfachen, von derzeit 530 Megawatt auf dann 2020 Megawatt Anschlussleistung.

"EINZIGARTIGE DATENSCHÄTZE"

KI ermögliche effizientere Prozesse, bessere Produkte und Dienstleistungen sowie völlig neue Geschäftsmodelle. Eine KI sei ‍aber nur so gut wie die Daten und das unternehmensspezifische Know-how, ⁠das ihr zur Verfügung stehen. "Und hier können wir punkten", sagte Wintergerst. "In zahlreichen Schlüsselbranchen – von den Automobilherstellern über den Maschinenbau und die chemische Industrie bis hin zum Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen – verfügen Deutschlands führende Unternehmen über einzigartige Datenschätze." Mit KI könnten diese Datenschätze ‍gehoben und so die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft auf ein ganz neues Niveau gebracht werden.

Welche langfristigen Auswirkungen KI auf den Arbeitsmarkt haben wird, lässt sich dem Bitkom-Präsidenten zufolge ⁠aktuell noch nicht abschätzen. In der Vergangenheit habe technologischer Fortschritt zwar die Art der Tätigkeiten verändert, aber stets zu mehr Beschäftigung geführt. Die bisherige Automatisierung habe vor allem einfachere Tätigkeiten ersetzt. "Künstliche Intelligenz wird auch sehr spezielle Aufgaben von Hochqualifizierten übernehmen können – und das ist neu."

"KI-BOOM KOMMT ZUR RECHTEN ZEIT"

Laut ‍Bitkom-Studie erwartet mit 67 Prozent die große Mehrheit der Unternehmen ‌in Deutschland, dass KI keinen Einfluss auf die Anzahl der Beschäftigten haben wird. Ein Fünftel glaubt, dass diese durch KI sinken wird – und zwar im Durchschnitt um sieben Prozent. Zugleich rechnen sieben Prozent damit, dass durch KI die Beschäftigtenzahl steigen wird, im Schnitt um acht Prozent. "Das bedeutet: Die Unternehmen selbst rechnen damit, dass KI unter dem Strich nur geringfügige Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze in Deutschland haben wird", sagte Wintergerst.

Wenn Deutschland aufgrund des demografischen Wandels demnächst Millionen Arbeitskräfte fehlen werden, könne KI einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diesen Mangel abzufedern. "Durch KI werden wir alle sehr viel produktiver, und darum muss es jetzt gehen", sagte der Bitkom-Präsident. "Seit 2006 stagniert die Arbeitsproduktivität in ⁠Deutschland, in den vergangenen beiden Jahren war sie sogar rückläufig." Auch mit Blick auf die besondere demografische Situation komme der KI-Boom genau zum richtigen Zeitpunkt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Myria Mildenberger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)