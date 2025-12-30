W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börsen-News live 30.12.2025

Boeing sichert Großauftrag – Heidelberg Materials und Meta im Blick

onvista · Uhr

Börsenexperte Martin Goersch blickt heute auf folgende Werte: Silber, Infineon, Airbus, Heidelberg Materials, Energy Fuels, Citigroup, AMD, Baidu, Boeing und Meta.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Heidelberg Materials: Bewertung im Check

Der Baustoffkonzern hat eine starke Neubewertung hinter sich. Doch was steckt hinter den optimistischen Analystenstimmen – und wie nachhaltig sind Preis- und Margenannahmen wirklich?

Boeing: Großauftrag mit Langfristwirkung

Ein neuer Milliardenvertrag sorgt für Planungssicherheit über viele Jahre. Wir schauen auf die Bedeutung für Auftragslage, Cashflow-Perspektive und die Einordnung im Gesamtbild.

Meta: KI-Übernahme mit Signalwirkung

Meta verstärkt sich im Bereich KI-Agenten. Warum dieser Schritt strategisch wichtig ist, was er über Metas Prioritäten verrät – und wo die Reise hingehen könnte.

