Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Heidelberg Materials: Bewertung im Check

Der Baustoffkonzern hat eine starke Neubewertung hinter sich. Doch was steckt hinter den optimistischen Analystenstimmen – und wie nachhaltig sind Preis- und Margenannahmen wirklich?

Boeing: Großauftrag mit Langfristwirkung

Ein neuer Milliardenvertrag sorgt für Planungssicherheit über viele Jahre. Wir schauen auf die Bedeutung für Auftragslage, Cashflow-Perspektive und die Einordnung im Gesamtbild.

Meta: KI-Übernahme mit Signalwirkung

Meta verstärkt sich im Bereich KI-Agenten. Warum dieser Schritt strategisch wichtig ist, was er über Metas Prioritäten verrät – und wo die Reise hingehen könnte.