Boeing sichert Großauftrag – Heidelberg Materials und Meta im Blick
Börsenexperte Martin Goersch blickt heute auf folgende Werte: Silber, Infineon, Airbus, Heidelberg Materials, Energy Fuels, Citigroup, AMD, Baidu, Boeing und Meta.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Heidelberg Materials: Bewertung im Check
Der Baustoffkonzern hat eine starke Neubewertung hinter sich. Doch was steckt hinter den optimistischen Analystenstimmen – und wie nachhaltig sind Preis- und Margenannahmen wirklich?
Boeing: Großauftrag mit Langfristwirkung
Ein neuer Milliardenvertrag sorgt für Planungssicherheit über viele Jahre. Wir schauen auf die Bedeutung für Auftragslage, Cashflow-Perspektive und die Einordnung im Gesamtbild.
Meta: KI-Übernahme mit Signalwirkung
Meta verstärkt sich im Bereich KI-Agenten. Warum dieser Schritt strategisch wichtig ist, was er über Metas Prioritäten verrät – und wo die Reise hingehen könnte.
