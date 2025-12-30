CDU-Politiker: "Taiwan-Konflikt wird in Deutschland unterschätzt"

Berlin, 30. Dez (Reuters) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Taiwan-Experte Klaus-Peter Willsch warnt vor den Folgen eines möglichen chinesischen Angriffs auf den Inselstaat.

"In Deutschland wird häufig unterschätzt, welche massiven wirtschaftlichen und technologischen Folgen ein Konflikt um Taiwan hätte", sagte der Vorsitzende der Deutsch-Taiwanischen Parlamentariergruppe der Nachrichtenagentur Reuters in einem ⁠am Dienstag veröffentlichten Interview. Die USA ‍und alle anderen Industriestaaten seien in hohem Maße von taiwanischen Schlüsselunternehmen wie dem weltgrößten Halbleiter-Auftragsfertiger TSMC abhängig. "Diese Abhängigkeit begründet ein starkes internationales Interesse, China von einer Invasion abzuhalten." Gleichzeitig müssten auch nicht-militärische Bedrohungen wie Blockaden, Hybridangriffe oder Subversion ernst ‌genommen werden. "Hier sind die Verbündeten Taiwans gefordert, frühzeitig vorzusorgen."

Als langjähriger Vorsitzender der Deutsch-Taiwanischen Parlamentariergruppe verfolge er die Entwicklung in Ostasien sehr genau. "Die Liste der Repressionen und Drohungen seitens der Volksrepublik China ‍ist lang und wächst stetig." Bei jeder Gelegenheit versuche Peking, den Namen Taiwan zu tilgen oder mit dem Label "China" zu versehen. Obwohl Taiwan de facto unabhängig sei, unternehme die chinesische Führung alles, um das Land international zu isolieren. "Dieser systematische politische Druck hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft."

"GEWALTSAME UNTERDRÜCKUNG ALS HANDLUNGSOPTION"

China hat am Montag ein großangelegtes Militärmanöver um Taiwan begonnen. Unter dem Namen "Gerechtigkeitsmission 2025" seien Truppen, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Artillerie im Einsatz, teilte das Militär in Peking mit. Es werde scharf geschossen und es würden Angriffe auf Land- und ‍Seeziele simuliert.

Spätestens seit der Neujahrsansprache von Staats- und Parteichef Xi Jinping im Jahr 2019 ⁠sei eine klare Eskalation der Rhetorik aus Peking zu beobachten. Xi habe mehrfach klargemacht, dass die sogenannte "Wiedervereinigung" mit Taiwan innerhalb einer Generation abgeschlossen werden solle, notfalls mit militärischer Gewalt. "Die Kommunistische Partei Chinas hat die gewaltsame Unterdrückung Taiwans ausdrücklich zu einer denkbaren Handlungsoption erklärt", sagte Willsch.

Zwar ließen die militärischen Schwierigkeiten ‍Russlands in der Ukraine hoffen, dass Peking zunächst nicht-militärische Mittel bevorzuge. Dass Taiwan seine Verteidigungsfähigkeit ernst nehme, zeigten zusätzliche Investitionen von 40 Milliarden Dollar in den kommenden fünf Jahren sowie die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben ⁠auf mehr als 30 Milliarden Dollar ab 2026.

"VON HOHER BEDEUTUNG"

Die Ein-China-Politik werde in Deutschland seit den Jahren unter Bundeskanzler Schröder und insbesondere während der Regierung von Angela Merkel sehr schematisch und übermäßig restriktiv ausgelegt. "Angesichts der deutlich veränderten Lage im Indopazifik ist dieser Ansatz nicht mehr zeitgemäß", sagte Willsch. Es brauche den politischen Mut, diese Linie kritisch zu überprüfen und neu ‍auszubalancieren. "Taiwan sollte als das behandelt werden, was es faktisch ist: ein demokratischer ‌Rechtsstaat und ein verlässlicher Partner."

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit Gewalt eingegliedert werden soll. Taiwan weist die Ansprüche zurück: Nur die Inselbewohner könnten über ihre Zukunft entscheiden. Die Spannungen in der Region haben zuletzt deutlich zugenommen. Auslöser waren Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, dass ein möglicher chinesischer Angriff auf Taiwan eine japanische Militäraktion auslösen könnte.

Dem in Berlin ansässigen Mercator Institut für Chinastudien (Merics) zufolge ist die Insel wichtig für die deutsche Wirtschaft. "Taiwan ist mit seiner fortschrittlichen Chip-Industrie für die globale Digitalindustrie von hoher Bedeutung und ein zentraler Lieferant von wichtigen IT-Komponenten", sagte Merics-Expertin Claudia Wessling. Ungefähr 300 deutsche Unternehmen verschiedener Branchen seien in Taiwan aktiv, darunter große Konzerne wie Siemens, Bosch oder BASF. Deutsche Firmen seien auch wichtige Zulieferer für die taiwanische Halbleiterproduktion.

Das Außenhandelsvolumen liegt nach Merics-Angaben seit Jahren bei etwa 20 Milliarden US-Dollar. ⁠Es gebe zudem etwa 200 Forschungskooperationen. Neben den Digitalisierungsbereichen bestehen auch in anderen innovativen Sektoren - von Green Tech, Automatisierung oder Luft- und Raumfahrt bis hin zu Photonik und Life Sciences - gute Perspektiven für die Zusammenarbeit.

