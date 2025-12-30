Dax beendet 2025 fast 25 Prozent über Vorjahresschluss

Frankfurt, 30. Dez (Reuters) - Der Dax hat 2025 um fast ein Viertel zugelegt. Der deutsche Leitindex notierte zum Börsenschluss am Dienstag - ⁠dem letzten, verkürzten ‍Handelstag des Jahres - gut ein halbes Prozent höher bei 24.490,41 Punkten.

Damit kommt er auf ein Plus ‌von 23,1 Prozent im Verhältnis zu den am 30. Dezember 2024 erreichten 19.909,14 Zählern. ‍Damit setzte sich ein jahrelanger Trend fort: Auch 2023 und 2024 eilte der Dax jeweils um rund 20 Prozent nach oben. Der EuroStoxx50 notierte am Dienstagnachmittag knapp ein Prozent fester bei 5795 Punkten. In Frankfurt endete der ‍Handel bereits um 14.00 Uhr (MEZ), während ⁠an anderen europäische Aktienmärkten weiter Kurse gestellt wurden.

Laut Research-Direktorin Kathleen Brooks vom Broker XTB dürften die Börsen ihren Aufwärtskurs 2026 ‍fortsetzen. "Die übliche Santa-Rally nach Weihnachten ist in diesem Jahr verhalten ausgefallen, allerdings nur deshalb, weil ⁠wir bereits 2025 sehr starke Kursgewinne gesehen haben", sagte die Expertin. "Die aktuelle Marktstimmung ist sehr positiv, und wir erwarten auch 2026 eine ähnlich kräftige Entwicklung – insbesondere ‍bei Rüstungswerten und europäischen ‌Banken."

Andere Börsenexperten mahnen zur Vorsicht. Anleger nehmen demnach auch viele Sorgen mit ins neue Jahr - etwa jene rund um den Ukraine-Krieg, die US-Zinsen und eine mögliche Blase bei Technologieaktien. Viele Ökonomen und Strategen rechnen für 2026 noch mit einer Fortsetzung des KI-Booms und weiter steigenden Aktienmärkten. Doch die Unsicherheit, ob bereits ein Blasenniveau erreicht ist, wird die Anleger ⁠immer wieder umtreiben. Zudem seien die Kurse bereits sehr hoch - auch bei Aktien außerhalb des Technologiesektors.

(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam, redigiert von Olaf ‍Brenner.)