W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
ING Groep N.V.

DAX - Letzter Handelstag! Fällt die 24.500 heute?

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX - Endspurt Richtung 24.500 Punkte erwartet
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 09:36 Uhr · ING Markets
Dax Tagesrückblick 29.12.2025
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silbergestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silber
Kolumne von Alexander Mayer
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?28. Dez. · decentralist.de
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?
Börse am Morgen 30.12.2025
Dax tritt zum Jahresausklang auf der Stelle - Rüstungswerte erholtheute, 09:40 Uhr · onvista
Dax tritt zum Jahresausklang auf der Stelle - Rüstungswerte erholt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden