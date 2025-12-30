Dax visiert minimales Plus am letzten Handelstag eines starken Jahres an

Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr geschlossen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.369 Punkte. Der Euro Stoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird 0,1 Prozent tiefer erwartet.

Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent beim Dax im laufenden Jahr bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. 2025 dürfte so das beste Dax-Jahr seit 2019 werden - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat damit 2025 deutlich besser abgeschnitten als der Euro Stoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem exzellenten Börsenjahr, verwies aber darauf, dass dies nur für die erste Jahreshälfte gilt, denn das zweite Halbjahr sei "eher ein Seitwärtslaufen" gewesen. Von seinen 34 Allzeithochs habe der deutsche Leitindex 31 im ersten Halbjahr markiert, nur drei im zweiten.

Wall Street mit Verlusten

Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte.

Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.461 - 0,51 Prozent S&P 500 6.905 - 0,35 Prozent Nasdaq 25.525 - 0,46 Prozent

Aktien Asien tendieren uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,2 Prozent ein. In China und Hongkong war die Stimmung etwas besser. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,8 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.339 - 0,37 Prozent Hang Seng 25.847 + 0,83 Prozent CSI 300 4.651 + 0,26 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,74 - 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,017 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,12 - 0,004 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1776 + 0,04 Prozent Dollar in Yen 156,04 - 0,01 Prozent Euro in Yen 183,79 + 0,02 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 61,93 USD - 0,01 USD WTI 58,07 USD - 0,01 USD

(mit Material von dpa-AFX)