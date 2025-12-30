W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,18 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1779 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Dollar vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed gebremst. Das Protokoll wird am Abend erwartet und dürfte unterstreichen, dass im kommenden Jahr mit weiter sinkenden Zinsen in den USA zu rechnen ist.

Zudem haben die Anleger Konjunkturdaten im Blick, die im Tagesverlauf erwartet werden. Hierzu zählen Kennzahlen zur Preisentwicklung in Spanien, zur Lage auf dem US-Immobilienmarkt und zur Stimmung von amerikanischen Einkaufsmanagern in der Region um Chicago./jkr/stk

