W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.370 Punkte, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen. Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Das Jahr 2025 dürfte so als bestes Dax-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat 2025 deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen vor allem Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,46 Prozent auf 25.525,56 Punkte. Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 0,2 Prozent ein. In China und Hongkong war die Stimmung etwas besser. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,8 Prozent.

DAX              		24.351,12		0,05%		
XDAX            		24.360,99		0,09%		
EuroSTOXX 50		  5.751,71		0,10%		
Stoxx50        		  4.893,32		0,02%		
														
DJIA             		48.461,93		-0,51%		
S&P 500        		  6.905,74		-0,35%		
NASDAQ 100  		25.525,56		-0,46%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                127,74              -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1776		 0,04%	
USD/Yen             	156,04		-0,01%		
Euro/Yen       		183,79		 0,02%

BITCOIN:

Bitcoin		        87.133		 0,02%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                      61,93             -0,01 USD
WTI                        58,07             -0,01 USD

/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NASDAQ 100
Tesla

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgebengestern, 14:24 Uhr · dpa-AFX
Große US-Tech-Aktien dürften zum Wochenstart nachgeben
Aktien New York
Wall Street etwas schwächer - Große Tech-Aktien verlierengestern, 15:57 Uhr · dpa-AFX
Wall Street etwas schwächer - Große Tech-Aktien verlieren
Aktien New York Ausblick
Wall Street wird schwächer erwartet - Konjunkturdaten im Blick23. Dez. · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden