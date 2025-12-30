W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.12.2025 - 15.15 Uhr

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

N26-Mitbegründer zieht sich aus operativem Geschäft zurück

BERLIN - Der Mitbegründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, zieht sich schneller aus dem operativen Geschäft zurück als erwartet. Der Österreicher kündigte an, seine Rolle als Co-CEO bereits zum 31. Dezember 2025 niederzulegen und nicht - wie ursprünglich geplant - im April 2026. Übergangsweise wird Finanzvorstand Arnd Schwierholz den Posten übernehmen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den vorzeitigen Führungswechsel berichtet.

Milliarden-Schäden durch Unwetter in Deutschland

BERLIN - Unwetter haben in diesem Jahr nach einer ersten Einschätzung weniger versicherte Sachschäden angerichtet als im Jahr zuvor - Versicherer sehen aber keinen Grund zur Entwarnung. Es werde aktuell mit Schäden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Naturgefahren gerechnet, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, laut Mitteilung. Das seien rund drei Milliarden Euro weniger als 2024.

Zeitweise Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank

FRANKFURT - Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.

ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025

WIESBADEN - Für Supermarkt- und Discounter-Kunden zeichnet sich beim Blick auf die Lebensmittelpreise etwas Entspannung ab: Die sind zuletzt zwar weiter gestiegen, allerdings langsamer als zuvor. Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate im November bei 2,3 Prozent, während Lebensmittel im Jahresvergleich nur um 1,2 Prozent teurer wurden. Ein Blick ins Detail zeigt jedoch, dass es bei einzelnen Produkten seit November 2024 noch deutliche Schwankungen gab.

Weitere Meldungen

-Die dänische Post verteilt die letzten Briefe
-Neue Jets und alte Schatten - Lufthansa feiert 100 Jahre
-ROUNDUP 2/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro
-ROUNDUP: Eurotunnel gesperrt - Eurostar rät zu Umbuchung
-Verbraucherschützer für besseren Krankenkassen-Vergleich
-Italien gibt grünes Licht für alkoholfreien Wein

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 29.12.2025
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silbergestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silber
Neue Regeln ab Juli 2026
Bye bye Payment for Order Flow: Was Anleger jetzt wissen müssengestern, 14:17 Uhr · onvista
Bye bye Payment for Order Flow: Was Anleger jetzt wissen müssen
Börsen-News live 29.12.2025
Nvidia im Fokus: Groq-Deal, Alphabet-KI und der Silbermarktgestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Börsen-News live 30.12.2025
Boeing sichert Großauftrag – Heidelberg Materials und Meta im Blickheute, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Edelmetalle
Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhochgestern, 16:04 Uhr · onvista
Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden