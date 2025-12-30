EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE
Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE
30.12.2025 / 20:39 CET/CEST
Frankfurt am Main, 30.12.2025: Die Nakiki SE hat heute Abend die Beteiligung an der Legal Finance SE veräußert.
Die Gesellschaft hält damit keine weiteren Beteiligungen im Bereich der Prozessfinanzierung.
Über den Kaufpreis sowie über weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.
Mit dem Verkauf der Legal Finance SE unterstreicht die Nakiki SE ihre strategische Fokussierung und die konsequente Konzentration auf ihre Bitcoin-Only-Strategie.
