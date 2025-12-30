W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
Nakiki SE: Nakiki SE verkauft Legal Finance SE

30.12.2025 / 20:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 30.12.2025: Die Nakiki SE hat heute Abend die Beteiligung an der Legal Finance SE veräußert.

Die Gesellschaft hält damit keine weiteren Beteiligungen im Bereich der Prozessfinanzierung.

Über den Kaufpreis sowie über weitere Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Verkauf der Legal Finance SE unterstreicht die Nakiki SE ihre strategische Fokussierung und die konsequente Konzentration auf ihre Bitcoin-Only-Strategie.

Ende der Insiderinformation

