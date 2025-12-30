W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Elke Marlis Opitz, Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.12.2025 / 22:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Elke Marlis
Nachname(n): Opitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jürgen Franz
Nachname(n): Opitz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Pyrum Innovations AG

b) LEI
39120067WWD5WF229E72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,50 EUR 5.005,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,5000 EUR 5.005,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Pyrum Innovations

