EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Elke Marlis Opitz, Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.12.2025 / 22:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Elke Marlis Nachname(n): Opitz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jürgen Franz Nachname(n): Opitz Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Pyrum Innovations AG

b) LEI

39120067WWD5WF229E72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,50 EUR 5.005,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,5000 EUR 5.005,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrum Innovations AG Dieselstraße 8 66763 Dillingen/Saar Deutschland Internet: www.pyrum.net

