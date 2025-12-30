EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Kai Winkelmann, Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.12.2025 / 22:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Kai
|Nachname(n):
|Winkelmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Pyrum Innovations AG
b) LEI
|39120067WWD5WF229E72
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2G8ZX8
b) Art des Geschäfts
|Aktienkauf aus Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,50 EUR
|22.000,00 EUR
|27,50 EUR
|2.750,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,5000 EUR
|24.750,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pyrum Innovations AG
|Dieselstraße 8
|66763 Dillingen/Saar
|Deutschland
|Internet:
|www.pyrum.net
