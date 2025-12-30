EQS-DD: SBO AG: Mag. Klaus Mader, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.12.2025 / 13:23 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag.
|Vorname:
|Klaus
|Nachname(n):
|Mader
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SBO AG
b) LEI
|549300ZD9ED8GSG3JW36
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000946652
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27 EUR
|1.000 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27 EUR
|1.000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|29.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Wiener Börse
|MIC:
|XWBO
30.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
