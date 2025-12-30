W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: SBO AG: Mag. Klaus Mader, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.12.2025 / 13:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Klaus
Nachname(n):Mader

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SBO AG

b) LEI

549300ZD9ED8GSG3JW36 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000946652

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27 EUR1.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27 EUR1.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

30.12.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Österreich
Internet:http://www.sbo.at
102680 30.12.2025 CET/CEST

SBO
MADER GROUP LTD.

