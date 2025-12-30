W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Alleinvorstand der Einbecker Brauhaus AG Marc Kerger bis 2029 wiederbestellt

EQS Group · Uhr
EQS-News: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Personalie
30.12.2025 / 14:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Aufsichtsrat der Einbecker Brauhaus AG hat in seiner Sitzung am 17.12.2025 Marc Kerger mit Wirkung zum 01.10.2026 für die Dauer von drei weiteren Jahren bis zum 30.09.2029 erneut zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Kerger führt die Gesellschaft als Alleinvorstand und wird in seinen Aufgaben durch zwei Mitglieder der Geschäftsleitung für die Bereiche Finanzen und Technik unterstützt.

Mit der erneuten Bestellung von Herrn Kerger ist die notwendige Kontinuität geschaffen worden, damit die Gesellschaft in den kommenden drei Jahren den bereits eingeleiteten Umbau der Brauerei zu einem innovativen Getränkeunternehmen weiter fortsetzt. Die Sortimentserweiterung um alkoholfreien Produkte wird kontinuierlich vorangetrieben, um neue Verwender für das Unternehmen zu gewinnen.

Kontakt:

Marc Kerger

Vorstand

30.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Einbecker Brauhaus AG
Papenstraße 4-7
37574 Einbeck
Deutschland
Telefon:+49 5561 797-0
Fax:+49 5561 797-119
E-Mail:info@einbecker.com
Internet:www.einbecker.de
ISIN:DE0006058001
WKN:605800
Börsen:Freiverkehr in Hannover
EQS News ID:2252818
Ende der MitteilungEQS News-Service

2252818 30.12.2025 CET/CEST

Einbecker Brauhaus

