EQS-News: BÖAG Börsen AG: 2025 erneut Rekordergebnis - Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover weiter auf Erfolgskurs

PRESSEMITTEILUNG



BÖAG Börsen AG: 2025 erneut Rekordergebnis - Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover weiter auf Erfolgskurs



Börse Düsseldorf steigert Listings und erreicht Umsatzhoch bei Quotrix

Börse Hamburg weiter auf Wachstumskurs

Börse Hannover erfolgreich mit European Investor Exchange

Fondsbörse Deutschland erweitert Anlageuniversum

Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 30. Dezember 2025 – Die BÖAG Börsen AG – Trägergesellschaft der Skontroführerbörsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelssysteme LS Exchange, Quotrix und European Investor Exchange – erreichen 2025 erneut ein Rekordergebnis. Die BÖAG-Handelsplätze konnten ihre Umsätze des Vorjahres (146 Mrd. Euro) mit einem Handelsvolumen von rund 318 Milliarden Euro nochmals verdoppeln. Gleichzeitig konnte mit über 110 Millionen ausgeführten Transaktionen (Vorjahr 57,1 Mio.) die Marke von 100 Millionen Trades durchbrochen werden.

„Das Börsenjahr 2025 glich einer Achterbahnfahrt: Höchststände und Einbrüche lagen direkt beieinander. Nach wie vor bestimmten politische Entwicklungen stark die Finanzmärkte. Mit der zweiten Amtszeit Donald Trumps, seinem erratischen Entscheidungsstil und einem durch Zölle und Sanktionen ausgelösten Handelskonflikt kam massive Unsicherheit in die Märkte, die für hohe Volatilität sorgte und selbst den beliebten internationalen Aktienindex MSCI World temporär einbrechen ließ. Gold als wertstabiler Inflationsschutz erreichte neue Höchststände und auch der Bitcoin war vielfach als Anlagealternative gefragt. Angesichts der weiterhin angespannten weltpolitischen Lage gewannen Aktien im Bereich Verteidigung neben den nach wie vor gehypten Technologieaktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz deutlich an Beliebtheit. Doch auch Zweifel an der hohen Bewertung vieler Tech-Unternehmen machten sich zunehmend breit, zumal die gegenseitigen Abhängigkeiten Risiken bergen. Für Anlegerinnen und Anleger galt es, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen, aber umso mehr Ruhe zu bewahren und sich diversifiziert aufzustellen," erläutert Sven Marxsen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG.



Börse Düsseldorf: Wachstum bei Listings | Quotrix mit neuem Marktteilnehmer

Stabil zeigen sich die Gesamtumsätze 2025 an der Börse Düsseldorf, wobei der Aktienhandel erneut zulegen konnte. Der Handel mit Anleihen hat sich nach seinem Zwischenhoch im Jahr 2023 wieder reduziert. Größte Assetklasse in Düsseldorf bleibt das Geschäft mit Exchange Traded Products (ETPs), auch wenn dieser Marktanteil hart umkämpft bleibt. Die elektronische Börse Quotrix verzeichnet die höchsten Umsätze seit 2020, insbesondere getragen aus Wachstum in den Bereichen Aktien und ETPs. Mit dem Anschluss der Consorsbank im Herbst erweiterte sich der Kreis der Marktteilnehmer nochmal um einen bei Privatanlegern beliebten Online-Broker.

Unverändert bietet die Börse Düsseldorf die größte Auswahl börsengehandelter Krypto-Produkte. Inzwischen sind 160 Papiere gelistet, mit denen sich aus jedem klassischen Wertpapierdepot fast 50 einzelne Kryptowährungen sowie gemischte Körbe handeln lassen.

Im allgemeinen Freiverkehr der Düsseldorfer Börse ist bei den Erstlisting-Aktivitäten ein neuer Rekord zu vermelden: Insgesamt 81 (Vorjahr: 65) Aktiengesellschaften, Anleihepapiere und Zertifikate haben hier 2025 ihre Notierung aufgenommen (14 Listings im Aktienbereich). Der Düsseldorfer Primärmarkt zählt zum Jahresende 28 Unternehmen (Vorjahr: 26). Er ist das Qualitätssegment für Aktien im allgemeinen Freiverkehr und bietet ein aufmerksamkeitsstarkes Börsenlisting, das immer von einem qualifizierten Kapitalmarktpartner begleitet wird.

„Die Diskussionen um die Attraktivität des deutschen Kapitalmarkts wurde dieses Jahr zeitweise lautstark geführt, bis hin zum Ruf nach einer zentralen Europabörse. Gegen diesen Trend verzeichnen wir hier mehr Anfragen und Listings denn je“, resümiert Dr. Rolf Deml, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf.



Börse Hamburg: Deutliches Wachstum im Handel

Auch im Jahr 2025 konnte das elektronische Handelssystem LS Exchange der Börse Hamburg (LSX) seine Handelsumsätze und Trades des Vorjahres noch einmal deutlich steigern. Besonders umsatzstark waren weiterhin die Aktien aus den Bereichen Technology, Künstliche Intelligenz (KI) sowie Rüstungsgüter mit den Unternehmen NVIDIA, Rheinmetall, Tesla, D-Wave Quantum, Renk Group und Amazon. Die am meisten gehandelte deutsche Aktie an der LSX war erneut Rheinmetall.

Auch im Aktien-, Anleihen- und Fondshandel legte die Börse Hamburg im Jahr 2025 wieder zu. Umsatzspitzenreiter im Fondshandel war der Stuttgarter-Aktien-Fonds, gefolgt vom grundbesitz europa. Im ETF-Handel belegten auch in diesem Jahr Produkte auf führende Aktienindizes wie MSCI World, DAX und S&P500 die vorderen Plätze beim Umsatz. Mit rund 4.500 Investmentfonds/ETFs, die börsentäglich ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Marktpreisen gehandelt werden können, gehört die Börse Hamburg unverändert zu den führenden Handelsplätzen in diesem Segment.

Der von der Börse Hamburg und der Hamburger Sparkasse initiierte Regionalindex HASPAX konnte im Jahr 2025 wieder an Fahrt gewinnen und rund 12,6 Prozent zulegen. Die nach Kursentwicklung stärksten HASPAX-Unternehmen des Jahres 2025 stammen aus den Branchen Anlagenbau, Energie und Technologie, wobei die Friedrich Vorwerk Group SE mit rund +195,05 Prozent klarer Spitzenreiter ist. Seit seiner Auflage im Jahr 1996 hat der HASPAX eine Performance von +472 Prozent erzielt.

HASPAX - TOP 5 Kursentwicklung 2025 (Stand 12:00 Uhr) Friedrich Vorwerk Group SE* + 195,05 % Basler AG + 159,17 % Nordex SE** + 156,13 % Aurubis AG** + 60,70 % EUROKAI GmbH & Co. KGaA + 51,54 %

*) Fr. Vorwerk mit Sitz in Tostedt (Nds.) ist im HASPAX und NISAX enthalten

**) Nordex und Aurubis sind im HASPAX und NISAX enthalten



Börse Hannover: Erfolgreiches 1. Jahr der European Investor Exchange - Global Challenges Index-Fonds wieder unter den besten nachhaltigen Fonds

Ein Jahr nach Lancierung der European Investor Exchange zieht die Börse Hannover eine sehr positive Bilanz: „Mit stetig wachsenden Nutzerzahlen hat sich unser neuer Handelsplatz bestens im Markt positioniert. Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung und darauf, die European Investor Exchange weiter auszugestalten“, sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG. Die elektronische Handelsplattform der Börse Hannover in Kooperation mit Scalable Capital ist speziell auf die Bedürfnisse von Privatanlegern aus dem europäischen Raum ausgerichtet, mit dem Ziel, dem Anlegerpublikum einen fairen und effizienten Wertpapierhandel sowie den Zugang zu transparenten Märkten zu ermöglichen. Auch im Bereich der Indizes entwickelte sich die Börse Hannover positiv:

Der auf nachhaltige Aktien spezialisierte Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover konnte seine Performance im Jahr 2025 mit 4.162 Punkten rund 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Auch die Schwesterindizes GCX Paris Aligned (GCX PA +3,5 Prozent) und Global Ethical Values Index (GEVX +4 Prozent) gewannen hinzu. In den letzten 18 Jahren seit seiner Auflegung 2007 konnte der GCX insgesamt rund 316 Prozent Performance erzielen. Drei Lizenznehmer bieten aktuell Fondsprodukte auf Basis des GCX an und ermöglichen damit auch Privatanlegern, in die 50 nachhaltigen Unternehmen zu investieren. Auch 2025 wurden wieder mehrere dieser GCX-Investmentfonds von FNG und der Stiftung Warentest für ihre strenge Nachhaltigkeit besonders ausgezeichnet.

GCX - TOP 5 Kursentwicklung 2025 (Stand 12:00 Uhr) Nordex SE** + 156,13 % Solaria Energia Y Medio Ambi. + 125,00 % Intel Corp + 61,52 % Aurubis AG** + 60,70 % Ormat Technologies Inc. + 47,10 %

**) Nordex und Aurubis sind im HASPAX und GCX enthalten



Der regional ausgerichtete Aktienindex NISAX der Börse Hannover, der die wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen widerspiegelt, konnte sich 2025 rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Insgesamt legte er seit seiner Auflage im Jahr 2002 bis heute um 781 Prozent auf 8.811 Punkte zu und übertrifft damit Vergleichsindizes wie den DAX40 oder den EuroStoxx50. Wie im letzten Jahr erzielte der Pipeline- und Anlagenbauer im Energiebereich Friedrich Vorwerk Group SE 2025 auch im NISAX die beste Performance unter den niedersächsischen Unternehmen.

NISAX - TOP 5 Kursentwicklung 2025 (Stand 12:00 Uhr) Friedrich Vorwerk Group SE* + 195,05 % Salzgitter AG + 149,60 % Talanx AG + 38,62 % H&R GmbH & Co. KGaA + 31,90 % Viscom SE + 27,10 %

*) Fr. Vorwerk mit Sitz in Tostedt (Nds.) ist im HASPAX und NISAX enthalten



Fondsbörse Deutschland stellt Weichen für die strategische Weiterentwicklung

Im Jahr 2025 konnte die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG Ihre Stellung als unangefochtener Marktführer im Handel mit geschlossenen Fonds weiter festigen. Über die Zweitmarkt-Plattform der Fondsbörse Deutschland wurden über 5.500 Transaktionen abgewickelt. Es entstand ein Nominalumsatz von rund 200 Millionen.

Bei den gehandelten Assetklassen dominierten wie gewohnt Immobilienfonds, die mit einer Umsatzsteigerung von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Handelsanteil von rund 74 Prozent das Geschäft noch deutlicher prägten als bereits im Vorjahr.

Der Sekundärmarkt für institutionelle Spezialfonds nahm zunehmend an Fahrt auf, was sich in einer Vielzahl von erhaltenen Mandaten bemerkbar machte.

Ganz neu entstand eine eigenständige Plattform, die sich auf die digitale Zeichnung und Abwicklung von depotfähigen Private Markets Produkten im Primärmarkt konzentriert. PMX richtet sich gezielt an Asset Manager, Emittenten, Vermögensverwalter und Vertriebe und adressiert deren regulatorische, technische und operative Anforderungen.

Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse Beteiligungsmakler AG: „Private Markets gewinnen zunehmend Bedeutung für die private Kapitalanlage. Bislang fehlte es hier an einer belastbaren Infrastruktur für die Zeichnung und Abwicklung im Primärmarkt. Mit PMX schaffen wir diese Grundlage und ermöglichen es, Private Markets Produkte effizient und rechtssicher in den Vertrieb zu bringen. Unsere neue, erweiterte Ausrichtung mit dem Zweitmarkt der Fondsbörse und dem Primärmarkt der PMX ist Kern unserer strategischen Weiterentwicklung.“



-

Über die BÖAG Börsen AG

Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelsplattformen Quotrix, LS Exchange und European Investor Exchange. Zusammen verfügen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen über rund 100.000 Listings von Wertpapieren (Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs). Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt.

Mit der Fondsbörse Deutschland betreibt die BÖAG Börsen AG zudem einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für geschlossene Fonds. Weiterhin engagiert sie sich als Initiator des Global Challenges Index, des Global Challenges Paris Aligned und des Global Ethical Values Index im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de



