EQS-News: Energy for all: SINEXCEL setzt Nachhaltigkeitsverpflichtungen in die Tat um

SHENZHEN, China, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) hat seine zweimonatige globale ESG-Initiative erfolgreich abgeschlossen und damit seine Nachhaltigkeitsvision Energy for allin sinnvolle, messbare Maßnahmen umgesetzt, nachdem das Unternehmen im April dieses Jahres seine Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt hatte.

Kleine Aktionen, messbare Wirkung

Die Initiative erstreckte sich über sieben Länder und umfasste über 80 Mitarbeiter und Partner. Sie vereinte die Bemühungen in vier Schlüsselbereichen: Bildung, Umwelt, Entwicklung und Gesundheit.

Durch kohlenstoffarme Aktionen gingen die Teilnehmer über 378.000 Schritte und entfernten 60 kg Abfall, was zu einer geschätzten Reduzierung der CO₂-Emissionen von 52 kg beitrug, was etwa 2,4 Jahren CO₂-Absorption durch einen Baum entspricht, was zeigt, wie sich einzelne Aktionen zu einer bedeutenden Veränderung summieren können.

Wachstum durch Bildung fördern

SINEXCEL unterstützte ein deutsches Jugend-Robotikteam mit über 80 Mitgliedern bei verschiedenen globalen Veranstaltungen und arbeitete gleichzeitig mit führenden Universitäten wie Tsinghua und Sichuan zusammen, um das Wissen und die Forschung im Bereich erneuerbare Energien in den Bereichen netzbildende Energiespeicherung und Stromqualitätstechnologien voranzutreiben.

Technik und Natur in Einklang bringen

In Zusammenarbeit mit Schneider Electric und Phoenix Contact förderte SINEXCEL im Rahmen dieser Initiative grüne Wanderungen, Müllsammelaktionen und umweltfreundliche Workshops, um die Verantwortung für die Umwelt über den Arbeitsplatz hinaus zu stärken.

Nachhaltige Entwicklung durch Innovation vorantreiben

In Zusammenarbeit mit Infineon hat SINEXCEL seine Lösungen in den Bereichen Speicherung und Stromqualität verbessert und damit die technologische Leistung im Einklang mit langfristigen Nachhaltigkeitszielen gesteigert.

Förderung der Eingliederung und des Wohlbefindens im Gesundheitswesen

In Europa, Nordamerika, APAC, Lateinamerika und dem Nahen Osten haben wir uns mit unseren globalen Teams ausgetauscht, um ihre Perspektiven zu erfahren und eine Kultur der Integration, der Fürsorge und des Engagements zu fördern.

„Bei SINEXCEL ist „Energy for all" mehr als nur eine Initiative – es spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Werte wider, die wir als globale Gemeinschaft teilen. Von der Förderung junger Innovatoren bis hin zur Förderung eines umweltfreundlicheren Lebensstils im Büro und bei unseren Partnern zählt jede Maßnahme. Wir sind stolz darauf, wie wir unsere Vision in die Tat umsetzen, und werden uns auch weiterhin für Lösungen und Praktiken einsetzen, die eine nachhaltigere Zukunft für alle schaffen", so Celine Li, General Manager Branding & Marketing bei SINEXCEL.

Durch seine Energy for all Nachhaltigkeitsvision setzt SINEXCEL die Nachhaltigkeitsphilosophie in die Praxis um, fördert die Zusammenarbeit, stärkt die Gemeinden und gestaltet eine nachhaltigere Zukunft für alle.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung, EV-Ladetechnik und Lösungen für die Stromqualität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 12 GW, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere AHF arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen.

Kontakt: melody_yu@sinexcel.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851778/SINEXCEL.jpg

