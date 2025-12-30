EQS-News: flatexDEGIRO ändert seine Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO ändert seine Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)



30.12.2025 / 15:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





flatexDEGIRO ändert seine Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

flatexDEGIRO, einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker Europas, hat heute die Änderung seiner Rechtsform von einer deutschen Aktiengesellschaft (AG) in eine Societas Europaea (SE) bekannt gegeben.

Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO SE, sagte: „Die Übernahme der europäischen Rechtsform einer SE ist ein logischer nächster Schritt, um unsere Unternehmensstruktur an unsere paneuropäische Aufstellung anzupassen. Als flatexDEGIRO SE setzen wir unseren Weg fort, uns als Europas führende Plattform für Vermögensaufbau zu etablieren und unseren Kunden die Transparenz, Sicherheit und Innovation zu bieten, die sie von einem Marktführer erwarten dürfen. Wir tun dies nun unter einer Rechtsform, die der Größe und Vielfalt unseres Geschäfts besser entspricht.“

Der Rechtsformwechsel hat keine Auswirkungen auf die lokale operative Präsenz der Gesellschaft, ihre Börsennotierung oder ihre Aufsichts- und Führungsstruktur.

Gleichzeitig wurde heute auch die Rechtsform der konzerneigenen flatexDEGIRO Bank AG in die europäische Rechtsform SE umgewandelt.

Medienkontakt:

Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

Telefon +49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker

Director Investor Relations

Telefon +49 (0) 160 3064 404

laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund 90 Mrd. € und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

30.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO SE Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatexdegiro.com Internet: www.flatexdegiro.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2252584

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252584 30.12.2025 CET/CEST