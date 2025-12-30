EQS-News: H.I.G. Capital unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Verkauf von Xtera

EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

LONDON, 31. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 72 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Xtera Limited (einschließlich der Mitglieder ihrer Gruppe, „Xtera" oder das „Unternehmen") an ein Joint Venture unter der Führung von Prysmian S.p.A. und Fincantieri S.p.A. geschlossen hat. Der Verkauf von Xtera steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses der Transaktion.

Xtera mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein führender Anbieter von Unterwasser-Telekommunikationsnetzen. Das Unternehmen ist in einem Markt tätig, der ein rasantes Wachstum verzeichnet, angetrieben durch die weltweite Nachfrage nach Bandbreite, den Bedarf an verbesserter globaler Konnektivität und Redundanz sowie die rasante Entwicklung des Datenverkehrs in Rechenzentren. Der Fokus von Xtera auf Innovation und die Erfolgsbilanz bei der Projektabwicklung für Kunden wie das US-Verteidigungsministerium und renommierte Telekommunikationsbetreiber positionieren das Unternehmen als zuverlässigen Anbieter von schlüsselfertigen Systemen.

H.I.G. gründete Xtera im Jahr 2017 durch den Erwerb nahezu aller Vermögenswerte von Xtera Communications, Inc. Während der Eigentümerschaft von H.I.G. hat das Unternehmen mehrere schlüsselfertige Projekte realisiert, darunter das Unterseekabelsystem NO-UK, das eine Rekordkapazität erreicht hat, und das TAM-1-System, das voraussichtlich 2026 fertiggestellt sein wird und sich über mehr als 7.000 km erstrecken und Florida mit Mittelamerika und der Karibik verbinden wird.

Keith Henderson, CEO von Xtera, äußerte sich wie folgt: „H.I.G. ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 ein hervorragender Partner für Xtera gewesen. Dank der Investition von H.I.G. konnten wir einen bedeutenden Wettbewerber in der Unterwasser-Telekommunikationsbranche wiederaufbauen und in allen unseren Geschäftsbereichen ein beträchtliches Wachstum erzielen. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik unter der Eigentümerschaft von Prysmian und Fincantieri fortzusetzen, um eine noch größere Bandbreite entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen."

John Harper, Managing Director bei H.I.G. in London, erklärte: „Wir sind stolz darauf, das Team von Xtera auf seinem Weg zu einem führenden Anbieter im schnell wachsenden Markt für Unterwasser-Telekommunikation begleitet zu haben." Wir konnten erfolgreich mit Keith und dem Rest seines Teams bei verschiedenen strategischen Initiativen und Investitionen in Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, wodurch das Unternehmen während unserer Eigentümerschaft ein bedeutendes Wachstum erzielen konnte. Wir freuen uns auf den weiteren Erfolg des Unternehmens unter dem neuen Eigentümer."

Informationen zu Xtera

Xtera ist ein innovativer Anbieter von Unterwasser- und Telekommunikationstechnologie. Das Unternehmen liefert sowohl Repeater- als auch Nicht-Repeater-Systeme und nutzt seine leistungsstarken optischen Verstärker, um Datenverkehr direkt ins Landesinnere zu Städten zu übertragen. Es bietet Flexibilität bei der Zusammenarbeit mit Industriepartnern, um die optimale Lösung bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter xtera.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 72 Milliarden US-Dollar. Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten und wertschöpfenden Ansatz:

Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

