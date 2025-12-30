EQS-News: Reitsportschau wie nie zuvor: Die Weltelite des Springreitens tritt beim UAE President Cup Showjumping mit einem Rekordpreisgeld von 3,24 Millionen AED an

EQS-News: Abu Dhabi Equestrian Club (AEDC) / Schlagwort(e): Sonstiges

Reitsportschau wie nie zuvor: Die Weltelite des Springreitens tritt beim UAE President Cup Showjumping mit einem Rekordpreisgeld von 3,24 Millionen AED an



30.12.2025

Der Abu Dhabi Equestrian Club ist Gastgeber des höchstdotierten CSI5-Springturniers der VAE, , das die besten Förderer des Landes und internationale Spitzenreiter zusammenbringt.

ABU DHABI, VAE, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In diesem Januar wird Abu Dhabi im Mittelpunkt des globalen Sportkalenders stehen, wenn der Abu Dhabi Equestrian Club (ADEC) vom 7. bis 11. Januar 2026 den UAE President's Cup International Showjumping ausrichtet und fünf Tage lang Elite-Wettkämpfe, erstklassige Unterhaltung und gehobene Lifestyle-Erlebnisse bietet.

Mit dem höchsten Preisgeld, das in den VAE im Springreiten ausgeschrieben wurde, in Höhe von 3,24 Mio. AED, wird die Meisterschaft die weltbesten Reiter, Weltklasse-Pferde und wichtige Förderer des Sports willkommen heißen, die fünf Tage lang um einen der prestigeträchtigsten Fünf-Sterne-Wettbewerbe (CSI5*) kämpfen. Die Veranstaltung findet unter der Aufsicht der Fédération Équestre Internationale (FEI) und der UAE Equestrian and Racing Federation statt.

Ausgerichtet im Abu Dhabi Equestrian Club, einer historischen Einrichtung, die 1976 gegründet wurde und seit langem als Pfeiler des Pferdesports in den VAE gilt, spiegelt der UAE President's Cup die kontinuierliche Rolle des ADEC bei der Gestaltung der pferdesportlichen Zukunft der Region wider und stärkt gleichzeitig die Position von Abu Dhabi als weltweites Zentrum für Elitespringen.

Die Meisterschaft umfasst drei internationale Wettbewerbe, die gleichzeitig stattfinden werden:

CSI5* mit einem Gesamtpreisgeld von 718.000 € (ca. 2,85 Millionen AED)

CSI2* bietet €74.000 (ca. 295.000 AED)

CSIYH1* für junge Pferde mit 20.000 € (ca. 80.000 AED)

Dieses mehrstufige Format unterstreicht das Engagement des ADEC, den Sport auf allen Ebenen weiterzuentwickeln, die globale Reichweite des Sports zu vergrößern und Abu Dhabi als internationales Zentrum für Spitzenleistungen im Pferdesport zu positionieren.

Internationale Elite-Besetzung

Die Meisterschaft wird ein hochkarätiges Feld von internationalen Reitern der FEI-Rangliste begrüßen, darunter

Daniel Deusser Emanuele Gaudiano Henrik von Heckermann Janika Sprunger Joe Stockdale Abdel-Qader Saïd

Ein Veranstaltungsort der Weltklasse und ein Zuschauererlebnis

Diese 5-Sterne-Veranstaltung wird auf ADECs hochmoderner 54 Hektar großen Reitsport- und Lifestyle-Destination stattfinden, die sowohl den Athleten als auch den Zuschauern ein außergewöhnliches Erlebnis bieten soll. Die Anlage verfügt über Reithallen und -plätze nach FEI-Standard, klimatisierte Ställe, üppige Grasflächen, auf denen das Wohlergehen der Pferde im Vordergrund steht, eine Tierklinik vor Ort sowie ausgedehnte Trainings- und Reitstrecken.

Über den Wettbewerb hinaus können die Zuschauer ein umfassendes Programm an Bewirtung, Unterhaltung und Lifestyle-Aktivitäten genießen, darunter:

Erstklassige Gastfreundschaftserlebnisse

Kuratierte Essens- und Getränke-Pop-ups im The Arcades Courtyard, zusammen mit erstklassigen Restaurants wie Homebakery, BKRY, Espresso Lab und anderen.

Familienfreundliche Aktivitäten für Kinder und Reiterlebnisse

Live-Unterhaltung und eine Abschlussfeier

Außerhalb der Arena ist der UAE President's Cup Showjumping als ein umfassendes Unterhaltungsspektakel konzipiert. An fünf außergewöhnlichen Tagen erwarten die Gäste kuratierte Gastfreundschaftserlebnisse, Live-Unterhaltung, familienfreundliche Aktivitäten, exklusive Waren und eindrückliche Momente für jede Altersgruppe. Vom Spitzensport bis zum gehobenen Lebensstil - dies ist mehr als ein Wettbewerb, es ist ein Fest der Exzellenz, der Eleganz und der unvergesslichen Erlebnisse.

Tickets & Zugang

Der allgemeine Eintritt ist frei. Für ein noch gehobeneres Erlebnis sind Horsemen's Lounge Tageskarten und Tischpakete über Platinumlist erhältlich: https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

