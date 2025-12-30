EQS-News: Shanghai Electric steigt in die Top 5 der globalen Rangliste für Meerwasserentsalzung auf

EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): Miscellaneous

Shanghai Electric steigt in die Top 5 der globalen Rangliste für Meerwasserentsalzung auf



30.12.2025

Die duale „Thermal + Membran"-Technologie ist führend bei umweltfreundlichen Wasseraufbereitungslösungen und setzt weltweit Maßstäbe für die Projektumsetzung

SHANGHAI, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) liegt nun weltweit auf Platz 5 hinsichtlich der Kapazität neu gebauter Meerwasserentsalzungsprojekte von 2024 bis 2025, was einem Sprung um vier Plätze gegenüber der vorherigen Rangliste entspricht, wie aus den kürzlich veröffentlichten Statistiken der International Desalination and Reuse Association (IDRA) und Global Water Intelligence (GWI) hervorgeht.

In Bezug auf die kumulierte Projektkapazität der letzten 10 Jahre (2016–2025) belegt Shanghai Electric weltweit den 8. Platz und verbessert sich damit um drei Plätze gegenüber der vorherigen Rangliste. IDRA ist eine globale gemeinnützige Organisation, die seit 1973 die Entsalzungs- und Wasserwiederverwendungsbranche vernetzt, und GWI ist seit 20 Jahren der führende Anbieter von Marktinformationen für den globalen Wassersektor.

Ein Sprecher von Shanghai Electric führte die verbesserte Platzierung auf die starke internationale Anerkennung der Entsalzungskompetenz und Projektdurchführung von Shanghai Electric zurück und betonte, dass diese Leistung auf mehr als 10 Jahren engagierter Entwicklung sowohl im Bereich der thermischen als auch der membranbasierten Technologien beruht. Auch in Zukunft wird sich Shanghai Electric dafür einsetzen, umweltfreundliche, leistungsstarke und kostengünstige Entsalzungslösungen anzubieten, um den Herausforderungen der globalen Wasserknappheit zu begegnen.

Shanghai Electric ist eines der wenigen globalen Unternehmen, das die beiden wichtigsten Kerntechnologien der Meerwasserentsalzung beherrscht: die thermische Destillation, die thermische Mehrfachverdampfung (MED) und die membranbasierte Umkehrosmose (RO) und bietet damit komplette Dual-Technologie-Lösungen an. Das Know-how des Unternehmens im Bereich der Meerwasserentsalzung geht mittlerweile über die reine Wasserversorgung hinaus und ermöglicht vielfältige industrielle Anwendungen.

Durch die innovative Integration von Abwärmerückgewinnung und Ressourcennutzung liefert das Unternehmen umfassende, energieeffiziente und ertragreiche Entsalzungslösungen. Die maßgeschneiderten Systeme gewährleisten eine stabile Versorgung mit hochwertigem Süßwasser für wichtige Küstenindustrien wie Energieerzeugung, Stahl- und Chemieproduktion.

Im Laufe der Jahre hat sich Shanghai Electric weltweit einen Namen für technische Zuverlässigkeit, Projektdurchführungskompetenz und internationale Markenpräsenz gemacht. Der deutliche Aufstieg im Ranking wird durch die umfassenden technologischen Lösungen der Gruppe für das gesamte Spektrum der Entsalzung und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Umsetzung von Großprojekten im In- und Ausland gestützt:

Das Hengyi PMB-Petrochemieprojekt in Brunei ist ein Referenzprojekt mit einer Kapazität von 3 × 12.500 Tonnen pro Tag. Es nutzt die weltweit erste kombinierte Niedertemperatur-Mehrfachverdampfungsdestillation (LT-MED) und Heißwasser-Flash-Verdampfungstechnologie und verfügt über vollständig unabhängige Rechte an geistigem Eigentum.

Das Abwärme-Entsalzungsprojekt der Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd. ist das größte thermische Entsalzungs-EPC-Projekt, das Shanghai Electric in China durchgeführt hat. Es hat eine Gesamtkapazität von 305.000 Tonnen pro Tag in der ersten und zweiten Phase und nutzt die Vorwärts-Mehrstufendestillationstechnologie (F-MED), die mit industrieller Abwärme betrieben wird.

Das petrochemische Hybrid-Entsalzungsprojekt mit thermischer Membran von Yulong in Yantai mit einer Kapazität von 160.000 Tonnen pro Tag nutzt eine neuartige F-MED-RO-Hybridtechnologie, die thermische und Membranprozesse integriert. Durch die Nutzung eines „Kaskadenansatzes" zur Rückgewinnung und Nutzung von industrieller Abwärme mit niedriger Temperatur wird eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und ressourceneffiziente Wasserproduktion erreicht. Es ist das weltweit größte thermisch-membranbasierte Hybrid-Meerwasserentsalzungsprojekt.

Auch in Zukunft wird Shanghai Electric sein umfassendes Technologieportfolio und seine umfangreiche globale Projekterfahrung nutzen, um Kunden weltweit umweltfreundlichere, wirtschaftlichere und zuverlässigere nachhaltige Wasserlösungen anzubieten. Die Gruppe engagiert sich weiterhin für die Bewältigung der globalen Herausforderung der Wasserknappheit und leistet dabei einen konsequenten Beitrag mit „chinesischer Weisheit" und der „Shanghai Electric-Lösung".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852826/Shanghai_Electric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5698030/Shanghai_Electric_logo.jpg

