EQS-NVR: Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.12.2025 / 12:34 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|29.12.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|15.392.386
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
