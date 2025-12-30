EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.12.2025 / 10:44 CET/CEST
Überblick
- Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
- Grund der Mitteilung:
- Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
- Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
- Meldepflichtige Person(en)
|
Name / Nachname
|
Sitz
|
Staat
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|Wilmington
|United States of America (USA)
- Namen der Aktionäre: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
- Datum der Schwellenberührung: 10.12.2025
- Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
6,44 %
|
3,43 %
|
9,87 %
|
38 618 180
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
6,65 %
|
3,69 %
|
10,34 %
Details
- Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000644505
|2 485 941
|6,44 %
|Subsumme A
|2 485 941
|6,44 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Securities Lending
|Open
|N/A
|916 157
|2,37 %
|Subsumme B.1
|916 157
|2,37 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Swap
|20/06/2035
|N/A
|Cash
|408 726
|1,06 %
|Subsumme B.2
|408 726
|1,06 %
- Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|2
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|1
|3
|Goldman Sachs Group UK Limited
|2
|4
|Goldman Sachs International
|3
|0,00 %
|1,72 %
|1,72 %
|5
|Goldman Sachs & Co. LLC
|1
|0,00 %
|1,71 %
|1,71 %
|6
|Goldman Sachs Bank USA
|1
|7
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|6
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|8
|GSAM Holdings LLC
|1
|9
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|8
|0,04 %
|0,00 %
|0,04 %
|10
|GSAMI Holdings I LLC
|8
|11
|GSAMI Holdings II Ltd
|10
|12
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd
|11
|13
|Goldman Sachs Asset Management International
|12
|14
|Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC
|8
|15
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd
|14
|16
|Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd
|15
|17
|Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.
|16
|18
|Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.
|17
|19
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V.
|18
|20
|Goldman Sachs Asset Management B.V.
|19
|6,39 %
|0,00 %
|6,39 %
- Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
- Datum der Hauptversammlung: -
- Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
- Sonstige Kommentare:
Goldman Sachs Asset Management B.V. is not the owner of the 6.39% shares disclosed above, but executes the voting rights of these shares. This notification corrects the last notification sent on 12/12/2025.
The Legal Owner of the shares in Section 4 is Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., a subsidiary of NN Group N.V
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 23.12.2025
30.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
