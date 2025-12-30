EQS-PVR: pferdewetten.de AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: pferdewetten.de AG

pferdewetten.de AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.12.2025 / 14:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: pferdewetten.de AG Straße, Hausnr.: Kaistr. 4 PLZ: 40221 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200QG00R11VCOUR60

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten X Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Prime Partners GmbH

Registrierter Sitz, Staat: Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Prime Capital ACCESS S.A., SICAV-FIS



5. Datum der Schwellenberührung: 18.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 7,17 % 2,63 % 9,80 % 9.277.881 letzte Mitteilung 7,41 % 2,65 % 10,06 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2YN777 0 474.946 0,00 % 5,12 % DE000A40ZTL5 0 189.977 0,00 % 2,05 % Summe 664.923 7,17 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wandelschuldverschreibung 01.03.2028 138.193 1,49 % Wandellschuldverschreibung 22.10.2029 106.187 1,14 % Summe 244.380 2,63 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Prime Partners GmbH % % % Prime Capital AG % % % Prime AIFM Lux S.A. 7,17 % % 9,80 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

29.12.2025

