Insider: China schreibt Chip-Fabriken 50 Prozent heimische Ausrüstung vor

Reuters · Uhr
Singapur, 30. Dez (Reuters) - China schreibt Insidern zufolge seinen Chipherstellern vor, ⁠bei der ‍Erweiterung ihrer Kapazitäten zu mindestens 50 Prozent ‌auf heimische Anlagen zu setzen.

Chiphersteller, die eine Genehmigung ‍für den Bau oder die Erweiterung ihrer Anlagen beantragen, seien in den vergangenen Monaten von den Behörden ‍angewiesen worden, durch Ausschreibungen ⁠nachzuweisen, dass mindestens die Hälfte ihrer Ausrüstung aus chinesischer ‍Herstellung stammt, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute ⁠Personen zu Reuters. Die Regel sei nicht öffentlich dokumentiert. Mit diesem Schritt will ‍die ‌Regierung in Peking ihre Abhängigkeit von ausländischer Technologie verringern und eine autarke Halbleiter-Lieferkette aufbauen.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)

