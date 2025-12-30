W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Insider: Samsung und SK Hynix dürfen 2026 weiter Anlagen nach China liefern

Reuters · Uhr
Seoul, 30. Dez (Reuters) - Die südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix dürfen Insidern zufolge auch 2026 ⁠Anlagen zur ‍Chipherstellung in ihre chinesischen Werke liefern.

Die US-Regierung habe ihnen eine entsprechende Jahreslizenz erteilt, ‌sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Die Genehmigung sorgt ‍bei den südkoreanischen Firmen vorübergehend für Erleichterung. Einer der Insider sagte, die US-Regierung habe ein jährliches Genehmigungssystem für den Export von Chip-Fertigungsanlagen nach China eingeführt.

Samsung, SK Hynix und auch ‍die taiwanische TSMC hatten bislang ⁠von Ausnahmeregelungen für die weitreichenden US-Beschränkungen für chipbezogene Exporte nach China profitiert. Diese Genehmigungen laufen jedoch zum ‍31. Dezember aus. Das bedeutet, dass Lieferungen von US-Anlagen zur Chipherstellung in ⁠die chinesischen Fabriken der drei Chipkonzerne danach eine US-Ausfuhrgenehmigung benötigen.

Für Samsung, den weltgrößten Speicherchip-Hersteller, und die Nummer zwei, SK Hynix, ist ‍China ein wichtiger ‌Produktionsstandort, insbesondere für herkömmliche Speicherchips. Deren Preise sind aufgrund der Nachfrage von KI-Rechenzentren und eines knappen Angebots zuletzt stark gestiegen. Samsung und SK Hynix lehnten eine Stellungnahme ab. Das US-Handelsministerium und TSMC waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

(Bericht von Hyunjoo Jin, geschrieben von Myria Mildenberger; Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

