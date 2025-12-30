IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) schließt erste Tranche der Finanzierung ab

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) schließt erste Tranche der Finanzierung ab

Vancouver, BC, 30. Dezember 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder ATMY) gibt bekannt, dass es die erste Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 21.020.298 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von 9.459.134,10 CAD entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 CAD innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab seiner Ausgabe. Zusätzlich zu den gesetzlichen und den von der CSE vorgeschriebenen viermonatigen Haltefristen unterliegen alle ausgegebenen Einheiten einer Handelsbeschränkung bis zum 29. Juni 2026. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Dominari Securities LLC. und Revere Securities LLC. fungierten als gemeinsame Platzierungsagenten für die Finanzierung. Das Unternehmen zahlte eine Gesamtprovision in Höhe von 756.730,73 CAD in bar und gab insgesamt 1.681.623 Broker-Warrant aus. Die Broker-Warrant können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden und unterliegen bis zum 29. Juni 2026 einer Handelsbeschränkung.

Jim Atkinson, CEO und Präsident von ATMY, erklärte: Wir freuen uns, neue Investoren aus den Vereinigten Staaten in unserem Aktienregister begrüßen zu dürfen, und danken unseren bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung. Die weltweite Nachfrage nach Antimon ist aufgrund der chinesischen Exportbeschränkungen so hoch wie nie zuvor. Diese Beschränkungen haben die Marktvolatilität verstärkt und die Preise auf ein Allzeithoch getrieben. Antimon ist für das Militär unverzichtbar. Unser Ziel ist es, unsere Antimonlagerstätte Bald Hill zu erschließen und ein wichtiger Lieferant von Antimon für Nordamerika zu werden.

Über Dominari Securities LLC

Dominari Securities LLC mit Sitz in New York ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Ziel darin besteht, für alle Interessenvertreter Werte zu schaffen, indem es aufkommende Trends im Finanzdienstleistungssektor nutzt und frühzeitig Zukunftschancen identifiziert, die für Investoren hohe Renditen versprechen. Dominari Securities LLC ist Mitglied von FINRA, MSRB und SIPC. www.dominarisecurities.com

Über Revere Securities LLC

Revere Securities wurde im Jahr 1983 gegründet und hat sich einen Ruf für vertrauenswürdige Beratung, disziplinierte Umsetzung und dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut. Von seinen Niederlassungen in New York, Boca Raton und Boston aus betreut es Unternehmen, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen mit Schwerpunkt auf langfristiger Wertschöpfung. Die Fachkräfte des Unternehmens haben Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar beraten und durchgeführt und dabei ihre fundierten Marktkenntnisse und umfassenden Branchenbeziehungen genutzt, um Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen und finanziellen Ziele zu unterstützen. www.reveresecurities.com

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

Das Unternehmen bemüht sich um die Erschließung des Antimonprojekts Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Highlights des Antimonprojekts Bald Hill

· Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick.

· Hervorragende Infrastruktur einschließlich Straßen, Strom und eines Tiefseehafens in 45 km Entfernung

· Im Rahmen früherer und aktueller Arbeiten, einschließlich Bohrungen, wurde eine über 700 m lange Antimonlagerstätte als Teil einer wesentlich längeren Brekzienzone beschrieben.

· Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der durchschnittliche Gehalt liegt zwischen 3 % und 4 % Antimon.

· Technischer Bericht gemäß NI 43-101 aus 2025: Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des bebohrten Gebiets, das das Ziel unserer Explorationen darstellt, liegen im Bereich von 2.700.000 t mit 3,0 % bis 4,0 % Sb (etwa 81.000 bis 108.000 t an enthaltenem Antimon).1- Es ist zu beachten, dass ATMY noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt hat, um eine Ressource für das Antimonprojekt Bald Hill zu bestimmen. Das angegebene Potenzial ist konzeptioneller Natur, und es ist nicht bekannt, ob das Projekt wirtschaftlich rentabel sein wird.

· Erweiterungspotenzial anhand weiterer bekannter Ziele

1. TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: ANTIMONPROJEKT BALD HILL IM SÜDEN VON NEW BRUNSWICK, KANADA, NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und genannten Ergebnissen abweichen. Obwohl Antimony Resources Corp. davon ausgeht, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich die Erwartungen in zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Antimony Resources Corp. jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82331

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82331&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.