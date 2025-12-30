IRW-News: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals legt Zwischenabschluss für den am 31. Oktober 2025 endenden Neunmonatszeitraum vor

IRW-PRESS: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals legt Zwischenabschluss für den am 31. Oktober 2025 endenden Neunmonatszeitraum vor

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 29. Dezember 2025 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass es seinen ungeprüften konsolidierten Zwischenabschluss und die Management Discussion and Analysis (MD&A) für den am 31. Oktober 2025 endenden Neunmonatszeitraum eingereicht hat. Die Dokumente können unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Finanzielle Highlights

· Gesamtvermögen zum 31. Oktober 2025 in Höhe von 36.602.553 $

· Gesamtbarvermögen zum 31. Oktober 2025 in Höhe von 1.643.422 $

· Betriebskapitaldefizit zum 31. Oktober 2025 in Höhe von 1.746.454 $

· Eigenkapital zum 31. Oktober 2025 in Höhe von 33.030.843 $

In den neun Monaten bis zum 31. Oktober 2025 beliefen sich die Kosten des Unternehmens für Explorationsaktivitäten im Rahmen des TBN-Projekts auf 1.046.223 $. Zu den wichtigsten Aktivitäten des Managementteams des Unternehmens in diesem Quartal gehörte der Abschluss der ersten Bohrungen am ersten Step-out-Explorationsziel im vertikalen Bereich von Escape, die zu einem mineralisierten Abschnitt 400 m von der bekannten Ressource entfernt führten. Das Team hat außerdem eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Thunder Bay North erfolgreich abgeschlossen, in der ein Fallbeispiel für ein Toll-Milling-Szenario mit einem Minenplan vorgestellt wurde, der sich auf Material mit höheren Margen in den Lagerstätten Current und Escape konzentriert. Die Ergebnisse der Studie wurden im Laufe des Quartals veröffentlicht. Der Abschlussbericht wird voraussichtlich zu Beginn des vierten Geschäftsquartals vorgelegt.

Finanzübersicht

Für die drei Monate zum Für die neun Monate zum

31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober

2025 2024 2025 2024

Betriebsaufwendungen $ 358.282 $ 698.684 $ 1.111.055 $ 2.999.128

Nettoverlust und Gesamtverlust (306.303) (330.471) (895.835) (2.619.699)

Verlust pro Aktie -

Unverwässert und verwässert $ (0,00) $ (0,01) $ (0,00) $ (0,01)

31. Oktober 31. Januar

2025 2025

Gesamtvermögen $ 36.602.553 $ 37.908.937

Gesamtverbindlichkeiten 3.571.710 4.017.254

Gesamtes Eigenkapital $ 33.030.843 $ 33.891.683

Ausführliche Informationen zu den Finanzberichten und Betriebsergebnissen für den am 31. Oktober 2025 endenden Neunmonatszeitraum sind in den ungeprüften konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens mit den dazugehörigen Erläuterungen und der Management Discussion and Analysis (MD&A) enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen PtÄq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in vertikaler Richtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen vorrangigen Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

"Mike Garbutt"

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens ausführlich beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

