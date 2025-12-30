IRW-News: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals gibt Absteckung des Douglas-River-Uranprojekts in der Athabasca-Region bekannt

IRW-PRESS: Kirkstone Metals Corp.: Kirkstone Metals gibt Absteckung des Douglas-River-Uranprojekts in der Athabasca-Region bekannt

30. Dezember 2025, Vancouver BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das Unternehmen oder Kirkstone) (TSXV: KSM, FWB:VO0) gibt den durch strategische Absteckungen durch die Vertreter des Unternehmens erfolgten Erwerb des Uranprojekts Douglas River bekannt, das sich im Urangebiet Cluff Lake im Norden von Saskatchewan befindet.

Das Uranprojekt Douglas River umfasst eine Fläche von etwa 1.326 Hektar und liegt am Rande der Carswell-Meteoriteneinschlag-Multiringstruktur, einem Gebiet, das für seine geologische Bedeutung und historische Uranaktivität bekannt ist. Das Konzessionsgebiet liegt etwa 7 Kilometer südlich der stillgelegten Uranmine Cluff Lake, in der zwischen 1980 und 2002 etwa 62 Millionen Pfund UO gefördert wurden (CNSC, 2023).

Das Erkundungsinteresse am Douglas River hat seine Grundlage in einer Reihe von leitfähigen Anomalien im Untergrund mit einer Gesamtlänge von mehr als 12 Kilometern, die von Cogema Resources Inc. nach einer 1994 durchgeführten elektromagnetischen Geotem-Untersuchung identifiziert wurden. Das Projekt ist über den Highway 955 und das dazugehörige lokale Wegenetz erreichbar.

Das Uranprojekt Douglas River befindet sich etwa 15 Kilometer südlich der Gorilla Lake-Claims von Kirkstone. Mit der Hinzufügung von Douglas River verfügt Kirkstone nun über insgesamt 8.230,9 Hektar Mineralienkonzessionen im Bezirk Cluff Lake, die zusammen als Carswell Complex-Projekt bezeichnet werden. Eine Lagekarte, die Douglas River in Bezug auf das Gorilla Lake-Projekt und die umliegenden geologischen Merkmale zeigt, ist als Abbildung 1 unten enthalten.

Clive Massey, President und CEO von Kirkstone, erklärte:

Der Erwerb des Douglas River-Projekts erweitert unsere Landposition in der Region Cluff Lake erheblich. Wir konzentrieren uns auf eine Region, die für ihre hochwertigen Lagerstätten bekannt ist. Durch den Erwerb von Projekten in der Nähe ehemaliger Förderstätten hoffen wir, das Risiko unserer Explorationsbemühungen im Vergleich zu Greenfield-Standorten zu verringern. Das Unternehmen beabsichtigt, eine weitere technische Überprüfung durchzuführen und zu bestimmen, wie im Rahmen des umfassenderen Carswell Complex-Projekts am besten vorgegangen werden soll.

Das Unternehmen wird im Laufe der technischen Bewertung und Planung weitere Informationen bereitstellen.

Abbildung 1 - Lageplan des Uranprojekts Douglas River

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82325/2025-12-30NR_KirkstoneFINAL_DePRcom.001.jpeg

Lage des Uranprojekts Douglas River (rot umrandet) südlich der geologischen Struktur Carswell und nördlich des Douglas River-Korridors, mit den Projektgebieten Gorilla Lake im Norden.

Der qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tim Henneberry, P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, der als Berater für das Unternehmen tätig ist, geprüft und genehmigt.

Warnhinweis zu historischen Daten

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsdaten, einschließlich der Ergebnisse historischer luftgestützter geophysikalischer Untersuchungen, wurden von früheren Betreibern erhoben. Das Unternehmen hält diese Informationen zwar für relevant und hinreichend zuverlässig, hat jedoch nicht alle historischen Daten unabhängig überprüft. Die Informationen sollten nicht als aktuell angesehen werden. Um historische Informationen als aktuell einzustufen, wären zusätzliche Arbeiten, einschließlich einer Überprüfung vor Ort, erforderlich.

Über Kirkstone Metals Corp.

Kirkstone Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Uran in etablierten Bergbaugebieten in Kanada konzentriert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu Explorationsaktivitäten, Bewertungsarbeiten und potenziellen Entwicklungsplänen. Zukunftsgerichtet Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden. Diese Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quellenangaben

· Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), 2023 - Historische Produktionszahlen und Stilllegungsunterlagen der Uranmine Cluff Lake

· Cogema Resources Inc. (1994) - Ergebnisse der elektromagnetischen Geotem-Untersuchung, die leitfähige Anomalien im Gebiet des Douglas River identifiziert.

· Regionale geologische Informationen zur Carswell-Einschlagstruktur, abgeleitet aus Dokumentationen des Saskatchewan Geological Survey und der CNSC.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter (604) 644-6794 oder per E-Mail an: info@kirkstonemetals.com.

Im Namen des Board of Directors von Kirkstone Metals Corp.

Clive Massey

Chief Executive Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten und unterliegen Faktoren - von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung wesentlich von den derzeit in diesen Aussagen erwarteten abweichen.

