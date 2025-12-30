IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy meldet finale Ergebnisse der bathymetrischen Messung im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien

IRW-PRESS: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy meldet finale Ergebnisse der bathymetrischen Messung im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien

Die Messergebnisse verfeinern die Geometrie des Seegrunds und unterstützen die Planung der Winterbohrungen im Projekt Tharsis

30. Dezember 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich, über den Abschluss der finalen bathymetrischen Untersuchung zu berichten, die im Rahmen der Feldarbeiten 2025 im Projekt Tharsis in den kanadischen Nordwest-Territorien durchgeführt wurde. Die Messung liefert unterstützendes Datenmaterial im Vorfeld der geplanten Bohrarbeiten.

Die bathymetrische Messung wurde im September 2025 über dem Squalus Lake durchgeführt und führte zur Erfassung von rund 17.500 Tiefenmessdaten in den mit Booten zugänglichen Bereichen des Sees. Die Daten wurden entlang von in Ost-West-Richtung verlaufenden Traversenlinien in Abständen von etwa 100 Metern erfasst. Zusätzlich wurden Zufallsmessungen während der routinemäßigen Fahrten mit Wasserfahrzeugen durchgeführt, die zur Erhöhung der Gesamtdatendichte beitrugen (siehe Abbildung 1).

Die Messung deckte den größten Teil des Seebeckens lückenlos ab; nur in seichten, von Felsbrocken dominierten Bereichen, wo der Zugang aufgrund des niedrigen Wasserstands eingeschränkt war, ergaben sich stellenweise Messlücken. Nach der Datenerfassung wurde die bathymetrische Punktwolke bereinigt und zu einem kontinuierlichen digitalen Oberflächenmodell interpoliert (siehe Abbildung 2). Das über eine Clipping-Box ausgewählte, finale digitale Höhenmodell (DEM) erfasst die Tiefe des Seegrundes und wurde mit den bereits vorhandenen Daten aus der luftgestützten magnetischen Messung zusammengeführt (siehe Abbildung 3). Mit dem daraus resultierenden Datenmaterial wurde die Geometrie des Beckens erfolgreich definiert und es wurden sowohl seichtere Stellen (Untiefen) als auch tiefere Mulden ermittelt.

Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy, erläutert: Mit diesem bathymetrischen Datensatz können wir uns besser auf die Winterexploration im Projekt Tharsis vorbereiten. Er hilft uns, Unsicherheiten in Bezug auf Seetiefen auszuräumen und mögliche Zugänge für die Bohranlagen über das Eis zu schaffen.

Das fertiggestellte bathymetrische Modell legt Tiefenbeschränkungen für einen sicheren Winterbetrieb fest und wird von Pan American zusammen mit dem geologischen und geophysikalischen Datenmaterial verwendet, um präzisere Bohrziele zu ermitteln und Explorationsszenarien für die unmittelbar anstehenden Arbeiten im Projekt Tharsis zu evaluieren.

Abbildung 1. Lage der Messpunkte (Punkttiefe in Meter).

Abbildung 2. Dreidimensionale Ansicht des digitalen Höhenmodells (DEM) vom Squalus Lake.

Abbildung 3. Hier wurde das DEM vom Squalus Lake mit den Daten aus der magnetischen Messung 2023 überlagert.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionen, unter anderem die Pläne für zukünftige Bohrprogramme, und das geologische Potenzial dieser Konzessionsgebiete sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

