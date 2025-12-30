IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech schließt drei Übernahmen ab und beschleunigt somit Expansion von Drone as a Service-Angebot und Servicekapazitäten in Nordamerika

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech schließt drei Übernahmen ab und beschleunigt somit Expansion von Drone as a Service-Angebot und Servicekapazitäten in Nordamerika

Vancouver, British Columbia, (30. Dezember 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt den Abschluss von drei strategischen Übernahmen im Drone-as-a-Service-Bereich bekannt - zwei in den USA und die erste Übernahme des Unternehmens in Kanada. Diese zusätzlichen Beteiligungen des Unternehmens erweitern das Angebot an DaaS-drohnenbasierten Dienstleistungen sowie die geografische Reichweite in Nordamerika und erhöhen die Anzahl der in diesem Jahr abgeschlossenen Übernahmen auf 19.

Das Unternehmen hat nun Holt Surveying & Mapping Inc., ein erfahrenes Landvermessungsunternehmen mit Sitz in Spokane, Washington, Andrew Spiewak Land Surveyor Inc., ein etabliertes Landvermessungs- und Technikunternehmen mit Hauptsitz in Chicago, sowie ein in Halifax ansässiges gewerbliches Fensterreinigungsunternehmen übernommen, welches die erste Expansion des Unternehmens nach Kanada darstellt.

Diese Übernahmen tragen entscheidend dazu bei, unsere globale Präsenz und unser Dienstleistungsangebot in bedeutsamen Regionen zu erweitern und gleichzeitig eine starke Basis in den Bereichen Dienstleistungskompetenz und Kundenbeziehungen zu schaffen, die für die Bereitstellung unserer überlegenen drohnengestützten Lösungen von grundlegender Bedeutung sind, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Mit unserer ersten Übernahme in Kanada und unserer ersten in Illinois schlagen wir ein neues Kapitel unserer Expansion auf. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass unsere weitere Expansion nach Westen, im Bundesstaat Washington und nun auch in Idaho, es uns ermöglichen wird, neben den bestehenden Infrastruktur- und Baulösungen auch neue drohnenbasierte Dienstleistungen in den Bereichen Forstwirtschaft, Energieerzeugung und Bergbau zu integrieren.

Holt Surveying & Mapping Inc. wurde 1985 gegründet und ist ein etabliertes Landvermessungsunternehmen mit Sitz in Spokane, Washington, das im gesamten Bundesstaat Washington und im Norden von Idaho tätig ist. Holt unterhält etablierte Kundenbeziehungen auf den Bau- und Infrastrukturmärkten im Pazifischen Nordwesten. Durch diese Übernahme möchte das Management sein Angebot an Drone-as-a-Service-Angeboten auf die Wachstumsbranchen der Region erweitern, einschließlich Inspektions- und Vermessungsanwendungen in der Forstwirtschaft, im Bergbau und in der Wasserkraft, um Innovation und betriebliche Effizienz zu beschleunigen.

Andrew Spiewak Land Surveyor Inc. mit Sitz im Großraum Chicago kann bei der Bereitstellung von Landvermessungs- und technischen Beratungsdienstleistungen für lokale Bauunternehmer, Bauträger, Architekten und Techniker eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen. Das Management ist davon überzeugt, dass diese Übernahme eine solide Basis für die Erweiterung des Drone-as-a-Service-Angebots für Landvermessung, Inspektionen und andere Dienstleistungen im Bundesstaat Illinois sowie im Mittleren Westen der USA darstellt.

Die neue Beteiligung des Unternehmens, ein gewerbliches Fensterreinigungsunternehmen aus Halifax, Nova Scotia, mit einer Erfahrung von über 15 Jahren, ist auf gewerbliche Gebäude von geringer bis mittlerer Höhe spezialisiert. Die Übernahme ist die erste von ZenaTech in Kanada und stellt die Basis für die Erweiterung der bestehenden DaaS-Landvermessungs- und Inspektionsdienste im Osten von Kanada sowie für die drohnenbasierte Hochdruckreinigung im gesamten DaaS-Standortnetzwerk dar.

Das einzigartige Drone-as-a-Service-Geschäftsmodell von ZenaTech bietet Unternehmens- und Regierungskunden On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Wartungs-, Hochdruckreinigungs-, Bestandsverwaltungs- und Präzisionslandwirtschaftsdiensten, ohne die Kapitalkosten oder den operativen Aufwand, der mit dem Besitz verbunden ist. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die derzeit Low-Tech-Prozesse einsetzen und reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, Multi-Service-DaaS-Netzwerk von Standorten in Gemeinden auf, die durch bestehende Kunden und Einnahmen gefestigt sind, um eine Drohnenintegration der nächsten Generation zu ermöglichen, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Wartung, Kontrolle, Sicherheit, Überwachung, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Inspektions-, Überwachungs-, Wartungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82327

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82327&tr=1

