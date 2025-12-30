Kreml: "Angriff" auf Putin-Residenz soll Friedensprozess scheitern lassen

Moskau/Kiew, 30. Dez (Reuters) - Russland will nach angeblichen ukrainischen Drohnenangriffen auf eine Residenz seines Präsidenten Wladimir Putin eine härtere Position bei möglichen Friedensverhandlungen einnehmen.

"Diese terroristische Aktion zielt darauf ab, den Verhandlungsprozess ⁠zum Scheitern zu bringen", ‍sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag vor Journalisten. Die diplomatische Konsequenz werde eine Verschärfung der Verhandlungsposition der Russischen Föderation sein. Das Militär wisse zudem, wie ‌und wann es zu reagieren habe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Anschuldigungen als "eine weitere Runde von Lügen" zurückgewiesen. Diese zielten ‍darauf ab, zusätzliche Angriffe gegen die Ukraine zu rechtfertigen und den Krieg zu verlängern. Der ukrainische Außenminister Andrij Subiha rief andere Länder auf, nicht auf die russischen Vorwürfe zu reagieren. Russland habe auch einen Tag nach dem angeblichen Angriff keine Beweise vorgelegt, sagte er: "Weil es keine gibt. Keine solche Attacke hat stattgefunden."

WO HIELT SICH PUTIN AUF?

Kreml-Sprecher Peskow ‍sagte, die Ukraine leugne den Angriff und viele westliche Medien ⁠würden sich dem anschließen. "Dies ist eine völlig wahnwitzige Behauptung." Wo sich Präsident Putin zum Zeitpunkt des Angriffs aufhielt, wollte Peskow nicht sagen. Auf die Frage nach physischen Beweisen erklärte er, die ‍Luftabwehr habe die Drohnen abgeschossen. Die Frage nach den Wrackteilen sei jedoch eine für das Verteidigungsministerium.

ORTSCHAFTEN EINGENOMMEN?

Derweil wird der Krieg mit unverminderter Schärfe ⁠fortgesetzt. Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums zwei weitere Ortschaften in der Ukraine eingenommen. Die Truppen übernahmen demnach die Kontrolle über das Dorf Lukjaniwske in der Region Saporischschja und die Siedlung Bohuslawka in der Region Charkiw. Eine unabhängige Überprüfung ‍der Angaben war zunächst nicht möglich.

Der polnische ‌Ministerpräsident Donald Tusk sieht indes Anlass zur Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine. Es gebe Grund zur Annahme, dass der Krieg recht schnell enden könne, sagte er bei einer Regierungssitzung. "Aber es ist immer noch eine Hoffnung, die bei Weitem nicht zu 100 Prozent sicher ist."

Bundeskanzler Friedrich Merz fordert von den Beteiligten in den Friedensgesprächen mehr Offenheit. "Jetzt braucht es Transparenz und Ehrlichkeit von allen - auch von Russland", schrieb er auf der Plattform X. Zusammen mit europäischen und kanadischen Partnern des Berlin-Formats habe man sich am Dienstag abgestimmt. "Wir treiben den ⁠Friedensprozess voran."

