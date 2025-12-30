Krise am Golf - Saudi-Arabien droht Emiraten im Jemen-Konflikt

30. Dez (Reuters) - Im Jemen-Konflikt kommt es zum Bruch zwischen den Verbündeten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate (VAE).

Nach einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition auf die jemenitische Hafenstadt Mukalla warnte die Regierung in Riad am Dienstag, die ⁠nationale Sicherheit sei eine "rote ‍Linie". Sie unterstütze die Forderung des jemenitischen Präsidentschaftsrates, alle Truppen der Emirate binnen 24 Stunden aus dem Land abzuziehen. Die VAE zeigten sich daraufhin "enttäuscht" über die Erklärung Saudi-Arabiens und "überrascht" von ‌dem Luftangriff. Aus Riad hieß es, der Angriff habe sich gegen ausländische Militärhilfe für die von den VAE unterstützten südlichen Separatisten gerichtet.

Ausgelöst wurde die ‍Eskalation durch eine Offensive des separatistischen Südlichen Übergangsrates (STC) in diesem Monat. Die von den VAE unterstützte Gruppe brachte dabei weite Teile des Südjemen unter ihre Kontrolle und forderte damit die von Saudi-Arabien gestützte jemenitische Regierung heraus. Dem Luftangriff in Mukalla, bei dem es laut saudischer Staatsmedien keine Opfer gab, ging nach Angaben der Koalition die nicht genehmigte Ankunft zweier Schiffe aus den VAE voraus, die große Mengen Waffen für ‍den STC entladen hätten. Der Vorsitzende des Präsidentschaftsrates, Rashad al-Alimi, kündigte ⁠daraufhin ein Verteidigungsabkommen mit den VAE auf und verhängte eine 72-stündige Blockade über Häfen und Grenzübergänge.

Die Krise spaltet auch die jemenitische Führung. Der Anführer des STC, Aidarus al-Subaidi, wies die Anordnungen Alimis zurück. In einer Erklärung hieß es, ‍die VAE blieben ein wichtiger Partner. Brisant ist dabei, dass al-Subaidi selbst stellvertretender Vorsitzender des Präsidentschaftsrates ist, dessen Anführer er nun offen widerspricht. Alimi warf den ⁠VAE in einer Fernsehansprache vor, den inneren Streit im Jemen zu schüren.

Der Streit der beiden mächtigen Golfmonarchien hat auch wirtschaftliche Sprengkraft. Beide Länder sind wichtige Mitglieder des Ölkartells Opec. Ein für Sonntag angesetztes virtuelles Treffen der Opec, bei dem über die Förderpolitik beraten werden soll, könnte durch ‍den Dissens erschwert werden. Die Börsen am Golf gaben ‌nach Bekanntwerden der Spannungen nach.

Die Spannungen haben tiefe historische Wurzeln. Der Jemen war bis 1990 in einen Nord- und einen Südstaat geteilt. Nach der Wiedervereinigung dominierte der Norden, ein Versuch des Südens, sich 1994 wieder abzuspalten, wurde militärisch niedergeschlagen. Die Separatisten des STC streben seit langem die Unabhängigkeit des Südens an.

Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg. Damals übernahm die radikal-islamische Gruppe der Huthi die Kontrolle über den Norden einschließlich der Hauptstadt Sanaa. Dies zwang die international anerkannte und von Saudi-Arabien unterstützte Regierung zur Flucht in den Süden, wo sie sich in Aden niederließ.

