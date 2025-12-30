Nach Druck aus Brüssel: Italien schränkt Vetorecht bei Banken-Deals ein

Rom, 30. Dez (Reuters) - Italien will sein Vetorecht bei wichtigen Firmenübernahmen im Finanzsektor künftig erst nach einer ⁠Prüfung durch die ‍EU-Kommission und die Europäische Zentralbank (EZB) anwenden.

Die Regierung in Rom plant eine entsprechende Änderung ‌ihrer sogenannten "Golden Power"-Gesetzgebung. Dies geht aus einem Regierungsdokument hervor, das der ‍Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Mit diesen Sonderrechten kann der Staat aus Gründen des nationalen Interesses Übernahmen in strategischen Sektoren blockieren oder an Bedingungen knüpfen.

Mit dem Schritt will Rom ein ‍Vertragsverletzungsverfahren der EU abwenden. Die ⁠EU-Kommission hatte die Regierung im vergangenen Monat formell verwarnt. Die Art und Weise, wie Italien seine ‍Sonderrechte bei Bankenfusionen anwende, verstoße gegen EU-Recht. Brüssel will mit seinem Vorgehen ⁠Hindernisse für die Bildung größerer, grenzüberschreitender Finanzkonzerne in Europa beseitigen.

Der Streit zwischen Italien und der EU hatte sich an der geplatzten ‍Übernahme der kleineren ‌Bank Banco BPM durch die Großbank UniCredit entzündet. UniCredit hatte die Intervention der Regierung für das Scheitern des Vorhabens verantwortlich gemacht. In dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf heißt es, Rom müsse die endgültige Entscheidung der EU-Behörden in "Aufsichts- und Wettbewerbsfragen" abwarten, bevor es seine Sonderrechte einsetzt.

