W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Krise der demokratischen Parteien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Krise der demokratischen Parteien:

"Es mangelt den Parteifamilien an den großen Linien, hinter denen Einzelinteressen auch mal verschwinden können. Bleibt das so, rückt die AfD weiter vor. Denn deren Taktik ist simpel: Die anderen Kräfte schlechtreden, ihre Fehler aufgreifen und immer wieder anprangern. Union und SPD sollten sich endlich besinnen, sonst droht 2026 ein böses Erwachen."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden