Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Böllerverbot

dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Böllerverbot:

"Ein Kompromiss wäre, den Verkauf von Feuerwerk an Privatpersonen zu verbieten - organisierte Feuerwerke durch Städte oder Vereine aber großzügig zuzulassen. Schließlich soll niemandem der Spaß genommen werden - jeder soll den Jahreswechsel ausgiebig feiern dürfen. Ein choreografiertes Feuerwerk wäre für diesen Anlass aber nicht nur sicherer, sondern vermutlich auch sehr viel schöner als die planlose Böllerei."/yyzz/DP/nas

