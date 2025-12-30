Russland mahnt nach Trump-Aussagen über Iran zur Zurückhaltung

Moskau, 30. Dez (Reuters) - Nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über einen möglichen weiteren Angriff auf den Iran hat der ⁠Kreml zur Deeskalation ‍aufgerufen.

"Wir glauben, dass es notwendig ist, von allen Schritten abzusehen, die die Spannungen in der ‌Region verschärfen könnten, und wir glauben, dass in erster Linie ein Dialog mit dem ‍Iran nötig ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

Trump hatte am Montag an der Seite des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu angedeutet, die USA würden einen weiteren massiven Angriff auf die Islamische Republik unterstützen. "Ich habe gelesen, ‍dass sie Waffen und andere Dinge ⁠aufbauen, und wenn sie das tun, dann nicht an den Standorten, die wir ausgelöscht haben, sondern möglicherweise an anderen Standorten", ‍sagte Trump.

US-Streitkräfte hatten im Juni die drei wichtigsten Atomanlagen des Iran angegriffen. Trump sagte ⁠damals, die Angriffe hätten die iranischen Anlagen "ausgelöscht". Eine spätere Einschätzung der US-Regierung ergab jedoch, dass die Angriffe hauptsächlich eine der Anlagen, Fordo, beschädigt hatten.

Russland hat ‍seit Beginn seines Krieges ‌in der Ukraine engere Beziehungen zu Teheran geknüpft und in diesem Jahr einen strategischen Partnerschaftsvertrag mit dem Iran unterzeichnet. Der Westen wirft Teheran vor, Raketen und Drohnen für russische Angriffe auf die Ukraine zu liefern. Die Islamische Republik bestreitet dies ebenso wie den Vorwurf, ein Atomwaffenprogramm zu verfolgen.

