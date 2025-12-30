W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Stromproblem im Tunnel - Eurostar stellt Zugverkehr nach London ein

Reuters · Uhr
Paris, 30. Dez (Reuters) - Der Bahnbetreiber Eurostar hat wegen eines Problems mit der ⁠Stromversorgung am ‍Dienstag alle Zugverbindungen durch den Ärmelkanal-Tunnel von und nach London ‌ausgesetzt.

"Aufgrund eines Problems mit der Oberleitung im Ärmelkanaltunnel ‍und eines nachfolgenden Defekts eines 'Le-Shuttle'-Zuges raten wir allen unseren Fahrgästen dringend, ihre Reise auf ein anderes Datum zu verschieben", teilte der Betreiber ‍mit. Ein Sprecher sagte ⁠nicht, wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden könnte und wie viele Passgiere ‍betroffen seien. Die Unterbrechung trifft den Bahnverkehr auf einer ⁠der verkehrsreichsten internationalen Bahnstrecken Europas mitten in der Hauptreisezeit zwischen Weihnachten und Neujahr.

Eine Stellungnahme des ‍Tunnelbetreibers Getlink, ‌der auch den Autozug Le Shuttle betreibt, lag zunächst nicht vor. Eurostar beförderte im Jahr 2024 nach eigenen Angaben 19,5 Millionen Fahrgäste.

(Bericht von Louise Breusch Rasmussen, bearbeitet von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)

