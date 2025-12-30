W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Südkoreas Präsident reist zu Gesprächen nach China

Reuters · Uhr
Seoul/Peking, 30. Dez (Reuters) - Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung reist Anfang ⁠Januar zu ‍einem Staatsbesuch nach China, um die Beziehungen beider ‌Länder zu verbessern.

Er werde vom 4. bis 7. ‍Januar seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. Bei dem Treffen solle ‍es um konkrete Ergebnisse ⁠bei Themen wie Lieferketten und geopolitischen Fragen in der Region ‍gehen. Lee wolle Xi zudem um Hilfe bei den ⁠Bemühungen bitten, die Gespräche mit dem international isolierten Nordkorea wieder aufzunehmen. China ist der ‍wichtigste ‌Handelspartner Südkoreas, das zugleich ein enger militärischer Verbündeter der USA ist.

