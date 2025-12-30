Südkoreas Präsident reist zu Gesprächen nach China

Seoul/Peking, 30. Dez (Reuters) - Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung reist Anfang ⁠Januar zu ‍einem Staatsbesuch nach China, um die Beziehungen beider ‌Länder zu verbessern.

Er werde vom 4. bis 7. ‍Januar seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. Bei dem Treffen solle ‍es um konkrete Ergebnisse ⁠bei Themen wie Lieferketten und geopolitischen Fragen in der Region ‍gehen. Lee wolle Xi zudem um Hilfe bei den ⁠Bemühungen bitten, die Gespräche mit dem international isolierten Nordkorea wieder aufzunehmen. China ist der ‍wichtigste ‌Handelspartner Südkoreas, das zugleich ein enger militärischer Verbündeter der USA ist.

(Bericht von Joyce Lee und Ethan Wang, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)